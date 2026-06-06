Πανελλήνιες ΕΠΑΛ 2026: Τα θέματα που έπεσαν στα 3 πρώτα μαθήματα ειδικότητας

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τα θέματα των μαθημάτων ειδικότητας (Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης) στα οποία εξετάστηκαν σήμερα (06/06) οι μαθητές των ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα του ειδικού μαθήματος Ηλεκτροτεχνία 2.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα του ειδικού μαθήματος Προγραμματισμός Υπολογιστών.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα του ειδικού μαθήματος Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

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