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06.06.2026 10:11

Ηράκλειο: Βαρύ πρόστιμο και φυλάκιση στον ιδιοκτήτη του «Άτλαντα» – Ήταν δεμένος σε χωράφι, υποσιτισμένος με κομμένο πόδι

06.06.2026 10:11
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@Pixabay

Ποινή φυλάκισης ενός έτους και πρόστιμο 3.800 ευρώ επιπλέον του διοικητικού ύψους 33.000 ευρώ, σε ιδιοκτήτη αλόγου το οποίο κατέληξε, επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία το 2021, όταν εθελοντές φιλοζωικού σωματείου εντόπισαν το άλογο, τον «Άτλαντα», σε χωράφι, δεμένο με σχοινί, υποσιτισμένο, με κομμένο πόδι και συνεχή αιμορραγία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, «το ζώο κατέληξε καθώς η μακρόχρονη παραμέλησή του οδήγησε σε εξάπλωση της μόλυνσης και ανακοπή».

Στη δίκη παραστάθηκε προς υποστήριξη της κατηγορίας η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ), με συνήγορο η οποία επισήμανε ότι ο βασανισμός των ζώων είναι αποτρόπαια πράξη, δείκτης σοβαρής αντικοινωνικής συμπεριφοράς, ψυχικών διαταραχών και επικείμενης διανθρώπινης βίας.

Η Ομοσπονδία σε ανκοίνωσή της υπενθυμίζει ότι «στη χώρα μας η κακοποίηση και ο βασανισμός των ζώων δεν αποτελούν πλέον ιδιωτική υπόθεση, αλλά σοβαρό ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με βαριές ποινές και υψηλά χρηματικά πρόστιμα. Η εγκατάλειψη, ο βασανισμός, η κακή μεταχείριση και η θανάτωση ζώων διώκονται ποινικά».

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