Καλαμάτα: Στον ανακριτή ο 41χρονος γυναικοκτόνος – Tα στοιχεία που μαρτυρούν την εμμονή του

Ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου ο καθ’ ομολογίαν δράστης της άγριας γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και κακουργηματικού χαρακτήρα παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να αλλάζει εκδοχές ως προς τα γεγονότα, υποστηρίζοντας αρχικά ότι δέχθηκε επίθεση και στη συνέχεια ότι προηγήθηκε καβγάς, επιχειρώντας να επικαλεστεί κατάσταση «εν βρασμώ ψυχής».

Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές, σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες, συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι πρόκειται για προμελετημένη πράξη. Υπενθυμίζεται πως στην κατοχή του συζυγοκτόνου βρέθηκε σκληρός δίσκος με ηχητικές καταγραφές της συζύγου του διάρκειας άνω της μίας ώρας, γεγονός που, κατά τις αρχές, σκιαγραφεί ένα προφίλ εμμονικής και ελεγκτικής συμπεριφοράς.

Ο 41χρονος δολοφόνησε την 39χρονη Βασιλική με 45 μαχαιριές, ενώ εκείνη βρισκόταν στο πάτωμα. Η σορός της έφερε μεταξύ άλλων μία μαχαιριά στην πλάτη, δύο στον θώρακα και μία στο λαιμό.

Τα «σκηνοθετημένα στοιχεία» και η εμμονή

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, υποστήριξε πως από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει πως ο δράστης προσπάθησε να σκηνοθετήσει τα στοιχεία.

«Τα στοιχεία που σκηνοθέτησε έδειχναν από την αρχή ότι είναι σκηνοθετημένα και δεν είναι πραγματικά γεγονότα», ανέφερε, τονίζοντας πως η τοποθέτηση του μαχαιριού στο αριστερό χέρι του θύματος –το οποίο ήταν και το πιο αδύναμο– σε συνδυασμό με τα σοβαρά τραύματα που είχε δεχθεί, καθιστούσαν αδύνατη την εκδοχή αυτοάμυνας.

Ο κ. Καλλιακμάνης αναφέρθηκε στα ευρήματα των αρχών, όπως ο σκληρός δίσκος και οι καταγραφές, από τα οποία προκύπτει, όπως είπε, «ότι αυτός ο άνθρωπος είχε εμμονή».

Εκτίμησε δε πως δεν αποκλείεται να προκύψουν και νέα στοιχεία από τις ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν κατασχεθεί.

Ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής στάθηκε και στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα θύματα να απομακρυνθούν από κακοποιητικές σχέσεις, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά. «Λέμε στις γυναίκες να φεύγουν από την πρώτη φορά που θα σηκωθεί χέρι», σημείωσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν είναι εύκολο στην πράξη, καθώς συχνά υπάρχουν απειλές.

Όπως είπε, στην υπό εξέταση περίπτωση η γυναίκα φέρεται να δεχόταν πιέσεις και εκφοβισμό, με τον δράστη να την απειλεί ότι δεν θα ξαναδεί τα παιδιά της αν αποχωρήσει από τη σχέση.

«Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κατηγορούμε το θύμα. Πρέπει να το εμψυχώσουμε, να το συμβουλεύουμε και να παρεμβαίνουμε όπου υπάρχει γνώση τέτοιων περιστατικών, ώστε να ενημερώνεται η αστυνομία», υπογράμμισε.

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