Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Στο μικροσκόπιο των αρχών ηχογραφήσεις με την 39χρονη που βρέθηκαν στο γραφείο του δράστη

Τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα από τον σύζυγό της συνεχίζει να ερευνά η αστυνομία και στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται ηχητικές καταγραφές.

Πρόκειται για τις ηχητικές καταγραφές της συζύγου του 41χρονου κατηγορούμενου, οι οποίες ενδέχεται να ρίξουν φως στα κίνητρα και τις συνθήκες που οδήγησαν στο έγκλημα.

Ο καθ’ ομολογία δράστης της δολοφονίας ζήτησε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο Σάββατο.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για το αίτημα αναβολής φαίνεται να έπαιξαν τα νέα στοιχεία που έχουν ενταχθεί στη δικογραφία.

Και αυτό γιατί η πραγματογνωμοσύνη της ιατροδικαστικής εξέτασης έφτασε στην υπεράσπιση μόλις το πρωί της προηγούμενης ημέρας, γεγονός που, όπως υποστήριξε, δεν άφησε επαρκή χρόνο για τη μελέτη της.

Κατά την προανάκριση αστυνομικοί βρήκαν ηχητικές καταγραφές σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρισκόταν στο γραφείο όπου εργαζόταν ο κατηγορούμενος.

Σε αυτές περιλαμβάνονται συνομιλίες της συζύγου του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί με ποιον τρόπο πραγματοποιούνταν η καταγραφή τους.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται τόσο στον χώρο εργασίας του 41χρονου όσο και στο σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι.

Την ίδια στιγμή, έχουν κατασχεθεί και αποσταλεί για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια ηλεκτρονικοί υπολογιστές, usb και λοιπά ψηφιακά τεκμήρια.

Η αξιολόγηση των συγκεκριμένων ευρημάτων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ενδέχεται να αναδείξει στοιχεία που θα συμβάλουν στη διερεύνηση του κατά πόσο το έγκλημα ήταν προσχεδιασμένο, αλλά και να ρίξει φως στα κίνητρα του δράστη.

Τα στοιχεία φαίνεται ότι ενισχύουν το σενάριο ότι ο 41χρονος είχε αναπτύξει έντονη εμμονή προς τη σύζυγό του.

Παράλληλα, διαπιστώνεται διαφοροποίηση στην εκδοχή των γεγονότων που παρουσιάζει ο κατηγορούμενος.

Αρχικά είχε ισχυριστεί ότι ξύπνησε και βρέθηκε αντιμέτωπος με μια κατάσταση που κατέληξε στο έγκλημα.

Τώρα αναφέρει ότι είχε προηγηθεί έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο συζύγων πριν από τη δολοφονία.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και οι αρμόδιες Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκύψουν νέα καθοριστικά στοιχεία το προσεχές διάστημα.

Από την απολογία του 41χρονου αύριο (06.06.2026) αναμένεται να δοθούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα στην υπόθεση.

Η τύχη των παιδιών

Τα κορίτσια του ζευγαριού παραμένουν φιλοξενούμενα σε νοσοκομείο, ωστόσο κανείς δεν ξέρει πού θα μείνουν, όταν βγουν από εκεί.

H θεία τους, η αδελφή της 39χρονης Βασιλικής, αν και στην αρχή ζήτησε την επιμέλειά τους, φέρεται να είπε στη συνέχεια πως δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις κι έτσι παραμένει άγνωστο πού θα καταλήξουν τα δύο ανήλικα κορίτσια, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους.

Η σκέψη που υπάρχει για την επιμέλεια των δύο κοριτσιών είναι να δοθεί στη γιαγιά τους με δικαστικό συμπαραστάτη. Για την ώρα, πάντως, τα παιδιά παραμένουν στα χέρια των γιατρών.

«Έχει απαγορευτεί να τα βλέπουν οι συγγενείς του δολοφόνου» είπε ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο κ. Γιαννάκος εξήγησε πως οι παιδοψυχολόγοι έχουν πει στα κορίτσια ότι η μητέρα τους έχασε τη ζωή της σε ατύχημα πέφτοντας από τις σκάλες και ο πατέρας τους έχει κληθεί στην αστυνομία για εξηγήσεις.

«Τα παιδιά φαίνεται να είναι χαρούμενα και να παίζουν χωρίς να αναζητούν τους γονείς τους. Δείχνουν να έχουν απαλλαγεί από ένα νοσηρό περιβάλλον» κατέληξε.

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