search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 09:29
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.06.2026 09:21

Χάος στους δρόμους του Κέντρου – Καλώδια τρόλεϊ έπεσαν στην Ομόνοια

05.06.2026 09:21
trolei new

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στον άξονα Συγγρού – Βασιλίσσης Αμαλίας – Πανεπιστημίου.

Ένα καλώδιο των τρόλεϊ έπεσε στην πλατεία Ομονοίας με αποτέλεσμα να είναι κλειστές δυο λωρίδες κυκλοφορίας.

Το μποτιλιαρισμα φτάνει μέχρι την Πλατεία Αιγύπτου, στην Πατησίων, προβλήματα θα αντιμετωπίσουν και όσοι οδηγοί κινούνται σε Σταδίου και Πανεπιστημίου.

Συνεργεία της ΟΣΥ βρίσκονται επί τόπου και προσπαθουν να αποκαταστήσουν τη ζημιά.

Διαβάστε επίσης

Συνελήφθη ο 45χρονος μελισσοκόμος που έβαλε τη φωτιά στο Άλσος Βεΐκου

Τροχαίο στην Εύβοια: Φορτηγό συγκρούστηκε με μηχανή, ένας τραυματίας

Τρίκαλα: «Καθάριζα το όπλο και εκπυρσοκρότησε» λέει ο 86χρονος – Τα αδέλφια έμεναν στην ίδια πολυκατοικία αλλά δεν έλεγαν ούτε «καλημέρα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
christina-pappa-new
LIFESTYLE

Χριστίνα Παππά: «Τη γυναίκα που μου έστελνε απειλητικά μηνύματα την έπιασαν και την έστειλαν στη χώρα της» (Video)

marios-themistokleous
ΥΓΕΙΑ

Μάριος Θεμιστοκλέους για τεχνητή νοημοσύνη στην Υγεία: «Το υπουργείο Υγείας θα γίνει υπουργείο Πρόληψης»

trolei new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάος στους δρόμους του Κέντρου – Καλώδια τρόλεϊ έπεσαν στην Ομόνοια

kiriakidis-mouriki-new
LIFESTYLE

Βλαδίμηρος Κυριακίδης για Έφη Μουρίκη: «Είναι το λιμάνι μου και η χαρά μου – Πολύ σημαντικό να συναντάς τον άνθρωπο που αγαπάς» (Video)

hlios makaronia ergostasio
BUSINESS

Μύλοι Δάκου: Επενδύσεις 25 εκατ. ευρώ και νέα αναπτυξιακή πορεία για το ΗΛΙΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

kallithea
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η στιγμή που ιδιοκτήτης σπιτιού επιτίθεται σε επίδοξους διαρρήκτες – Τους κυνήγησε με ρόπαλο, σκληρές εικόνες

syntaxeis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αναδρομικά-«ανάσα» έως 7.800 ευρώ μετά από δικαστικό μπλόκο στον ΕΦΚΑ

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε πεζή

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 09:29
christina-pappa-new
LIFESTYLE

Χριστίνα Παππά: «Τη γυναίκα που μου έστελνε απειλητικά μηνύματα την έπιασαν και την έστειλαν στη χώρα της» (Video)

marios-themistokleous
ΥΓΕΙΑ

Μάριος Θεμιστοκλέους για τεχνητή νοημοσύνη στην Υγεία: «Το υπουργείο Υγείας θα γίνει υπουργείο Πρόληψης»

trolei new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάος στους δρόμους του Κέντρου – Καλώδια τρόλεϊ έπεσαν στην Ομόνοια

1 / 3