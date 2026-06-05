Χάος στους δρόμους του Κέντρου – Καλώδια τρόλεϊ έπεσαν στην Ομόνοια

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στον άξονα Συγγρού – Βασιλίσσης Αμαλίας – Πανεπιστημίου.

Ένα καλώδιο των τρόλεϊ έπεσε στην πλατεία Ομονοίας με αποτέλεσμα να είναι κλειστές δυο λωρίδες κυκλοφορίας.

Το μποτιλιαρισμα φτάνει μέχρι την Πλατεία Αιγύπτου, στην Πατησίων, προβλήματα θα αντιμετωπίσουν και όσοι οδηγοί κινούνται σε Σταδίου και Πανεπιστημίου.

Συνεργεία της ΟΣΥ βρίσκονται επί τόπου και προσπαθουν να αποκαταστήσουν τη ζημιά.

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