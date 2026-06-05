Τρίκαλα: «Καθάριζα το όπλο και εκπυρσοκρότησε» λέει ο 86χρονος – Τα αδέλφια έμεναν στην ίδια πολυκατοικία αλλά δεν έλεγαν ούτε «καλημέρα»

Την οδύνη της για τον θάνατο του 82χρονου, ο οποίος έπεσε νεκρός έπειτα από πυροβολισμό του 86χρονου αδελφού στα Τρίκαλα, εκφράζει η οικογένεια του δράστη.

Ο 86χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ υποστηρίζει ότι ο πυροβολισμός που στοίχισε τη ζωή του αδελφού του ήταν δυστύχημα.

«Με πολύ μεγάλο σεβασμό στη μνήμη του θανόντος και την υπέρτατη θλίψη της οικογένειάς του και κυρίως της χήρας και των παιδιών του, τόσο ο κατηγορούμενος όσο και η οικογένειά του εκφράζουν την πραγματική οδύνη τους για τον άδικο χαμό του αδελφού και θείου τους.

Στον δε παρόντα χρόνο και δεδομένου του βαρύτατου πένθους των οικείων του θανόντος, η υπεράσπιση αποφάσισε να μην δημοσιοποιήσει οτιδήποτε σε σχέση με την περιγραφή του τραγικού γεγονότος από τον ίδιο πριν αυτή διατυπωθεί αρμοδίως ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Τέλος, φρονούμε ότι η τελική Κρίση της Δικαιοσύνης (δια της αποφάσεώς της κατά το χρόνο που η υπόθεση θα εκδικασθεί επ’ ακροατηρίω) θα γίνει σεβαστή απ’ όλους και ευελπιστούμε ότι θα φέρει εκ νέου τη γαλήνη στις δύο οικογένειες» είπε ο ένας από τους δικηγόρους του στο trikalavoice.gr.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης. Τα δύο αδέρφια διέμεναν στην ίδια πολυκατοικία ωστόσο δεν έλεγαν ούτε «καλημέρα».

«Άκουσα ένα δυνατό μπαμ! Σαν να έσκασε κάτι δίπλα μου… Βγαίνω έξω και τον βλέπω κάτω, μέσα στα αίματα», ανέφερε γειτόνισσα που βρέθηκε στο σημείο της τραγωδίας.

Σύμφωνα με όσα είπε η γυναίκα, αυτή ήταν που κάλεσε το ΕΚΑΒ, ενώ προσπάθησε να διαπιστώσει αν το θύμα είχε σφυγμό. Όπως περιέγραψε, ο ηλικιωμένος ήταν ήδη χωρίς αναπνοή και χωρίς σημάδια ζωής. Η ίδια σημείωσε πως απευθύνθηκε και στον φερόμενο ως δράστη, ο οποίος φαινόταν «απαθής» και σε κατάσταση σύγχυσης, χωρίς να αντιδρά ουσιαστικά μετά το περιστατικό.

Το ενδεχόμενο προμελέτης εξετάζουν οι Αρχές

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Δημήτρης Σαμαρτζής, ανέφερε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο προμελετημένης ενέργειας, κάνοντας λόγο για μακροχρόνιες οικογενειακές διαφορές που είχαν οδηγήσει σε πλήρη ρήξη. Παράλληλα, τόνισε ότι ερευνάται πληροφορία, σύμφωνα με την οποία ο 86χρονος κατείχε όπλο που επρόκειτο να παραδώσει το επόμενο διάστημα -στοιχείο που, εφόσον επιβεβαιωθεί, ενδέχεται να ρίξει φως στις συνθήκες της τραγωδίας.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν τα αίτια και το χρονικό της αδελφοκτονίας που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία των Τρικάλων.

Σημειώνεται πως ο ηλικιωμένος δράστης κάλεσε το 100 και είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε καθώς το καθάριζε για να πάει να το παραδώσει στην αστυνομία καθώς στις 10 του μηνός έληγε η άδειά του.

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