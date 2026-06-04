Τρίκαλα: Οι οικονομικές διαφορές που έφεραν τη ρήξη μεταξύ των δύο αδελφών πριν από 25 χρόνια – Για προμελέτη μιλά η πλευρά του 82χρονου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον θάνατο του 82χρονου στα Τρίκαλα.

Ο 86χρονος αδελφός του υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε δόλος και ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε, ενώ το καθάριζε.

Από την άλλη η οικογένεια του θύματος υποστηρίζει ότι ο 82χρονος δολοφονήθηκε κι ότι υπήρχε εδώ και χρόνια οικονομικές διαφορές μεταξύ των δύο αδελφών. «Το φονικό είναι απότοκο της παλιάς διαμάχης μεταξύ των αδελφών», δήλωσαν χαρακτηριστικά στο trikalavoice.

Ο 86χρονος και ο 82χρονος δραστηριοποιούνταν μαζί στον χώρο της οικοδομής, αλλά τα «έσπασαν» πριν από 25 χρόνια.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Δημήτρης Σαμαρτζής, ανέφερε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο της προμελέτης. «Είναι μία οικογενειακή τραγωδία, η οποία ανάγεται πολλά χρόνια πίσω. Υπήρχε μία κοινή επιχείρηση που λύθηκε με δικαστικές διαμάχες. Έκτοτε τα δύο αδέλφια δεν μιλούσαν. Τα παιδιά του θύματος πιστεύουν ότι πρόκειται για προμελετημένη δολοφονία».

«Ήταν στα χαμένα»

Τα παιδιά τους συνεργάζονταν και είχαν στενές σχέσεις, αλλά οι δύο ηλικιωμένοι δεν τα «βρήκαν» ποτέ.

Η γυναίκα που κάλεσε το ΕΚΑΒ είπε ότι ο 86χρονος ήταν σε σύγχυση. «Του λέω “τι έκανες, τον σκότωσες τον άνθρωπο”. Μου λέει “είχε σκάγια”. Ήταν τελείως απαθής, στα χαμένα. Γύριζε στην αυλή».

Διαβάστε επίσης

Η Διεθνής Αμνηστία καλεί σε απαγόρευση των κρότου-λάμψης από την αστυνομία: «Μοτίβο αχρείαστης βίας και ατιμωρησίας»

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Σκληρός δίσκος με ηχητικό υλικό βρέθηκε στη δουλειά του 41χρονου

Αίτημα Κουκάκη να ανασυρθεί η υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο μετά τις δηλώσεις Ντίλιαν