Αίτημα Κουκάκη να ανασυρθεί η υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο μετά τις δηλώσεις Ντίλιαν 

Ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, μέσω του δικηγόρου του Ζαχαρία Κεσσέ, κατέθεσε νέα αίτηση στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά την ανάσυρση της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών από το αρχείο και την επανεξέταση της σχετικής δικογραφίας, μετά και τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν στον Τύπο.

Ο Ταλ Ντίλιαν ιδρυτής της εταιρείας Intellexa, που εμπορεύεται το Predator, με δηλώσεις του στον Τύπο επανέλαβε ότι συνεργάζεται μόνο με κρατικές υπηρεσίες.

Ο κ. Κουκάκης ζητεί να κληθούν οι τέσσερις καταδικασθέντες προκειμένου να καταθέσουν και να προσκομίσουν νέα έγγραφα μετά τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν και παράλληλα, ζητάει να κληθούν πέντε προσώπα που είναι στελέχη της εταιρείας Intellexa «που δεν φέρουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου και μπορούν να εισφέρουν κρίσιμα στοιχεία στην υπόθεση».

Υπενυθυμίζεται ότι με το Predator έγινε η παρακολούθηση των κινητών πολιτικών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών, καλλιτεχνών. Σε αρκετές περιπτώσεις οι στόχοι του Predator ήταν οι ίδιοι με αυτούς της ΕΥΠ.

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