Λαμία: Παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες που θα υπηρετήσουν εθελοντικά στον στρατό (photos/video)

Ιστορική στιγμή για τον Ελληνικό Στρατό και τις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς σήμερα παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες στο ΚΕΥΠ, που βρίσκεται στη Λαμία.

Όπως αναφέρει το LamiaReport.gr, το πρωί της Πέμπτης (04/06), παρουσιάστηκαν συνολικά 72 γυναίκες, που θα υπηρετήσουν ως εθελόντριες στον στρατό.

Όλες οι γυναίκες δήλωσαν αποφασισμένες για αυτό το βήμα στη ζωή τους, ενώ από τη μεριά τους, οι γονείς δήλωσαν πως θα στηρίξουν έμπρακτα τα παιδιά τους στην απόφασή τους.

Να σημειωθεί πως τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά: αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία,

μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ,

πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ.),

πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ). Στο πλαίσιο της σημερινής μέρας, στο ΚΕΥΠ Λαμίας βρέθηκε και ο αρχηγός ΓΕΣ, Γεώργιος Κωστίδης. Η ορκωμοσία των εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου και σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport.gr, το «παρών» θα δώσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ενώ είναι πιθανό στο ΚΕΥΠ Λαμίας να παρευρεθεί και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

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