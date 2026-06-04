Σύρος: Συνελήφθη 44χρονος για αποπλάνηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση

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Στη σύλληψη ενός 44χρονου προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης (2/6) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σύρου – Ερμούπολης.
Σύμφωνα με την Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων, σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου, το οποίο αφορά υπόθεση αποπλάνησης ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση.
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