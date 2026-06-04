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04.06.2026 10:22

Πανελλήνιες 2026: Δείτε τα θέματα που έπεσαν στους υποψήφιους των ΕΠΑΛ στα μαθήματα ειδικότητας

04.06.2026 10:22
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Στα μαθήματα Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας εξετάστηκαν σήμερα (04.06.2026) οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ για τις Πανελλήνιες

Οι μαθητές των ΕΠΑΛ θα συνεχίσουν τις εξετάσεις τους το ερχόμενο Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 με την εξέταση στα μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Δείτε εδω τα θέματα που έπεσαν

ARXES BIOLOGIKHS GEWRGIAS_2026_2Λήψη
4. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2026Λήψη
them_ARXES_OIKONOMIKHS_THEWRIAS_260604Λήψη
5. ANATOMIA – FYSIOLOGIA 2026Λήψη

Οι Πανελλήνιες για τα Επαγγελματικά Λύκεια αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου 2026 με τα μαθήματα Στοιχεία Ψύξης Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

Για όσους δίνουν ειδικά μαθήματα ή μαθήματα μουσικής, οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου.

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Πανελλήνιες 2026: Δείτε τα θέματα που έπεσαν στους υποψήφιους των ΕΠΑΛ στα μαθήματα ειδικότητας

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