Πανελλήνιες 2026: Δείτε τα θέματα που έπεσαν στους υποψήφιους των ΕΠΑΛ στα μαθήματα ειδικότητας

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Στα μαθήματα Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας εξετάστηκαν σήμερα (04.06.2026) οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ για τις Πανελλήνιες
Οι μαθητές των ΕΠΑΛ θα συνεχίσουν τις εξετάσεις τους το ερχόμενο Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 με την εξέταση στα μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.
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Οι Πανελλήνιες για τα Επαγγελματικά Λύκεια αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου 2026 με τα μαθήματα Στοιχεία Ψύξης Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.
Για όσους δίνουν ειδικά μαθήματα ή μαθήματα μουσικής, οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου.
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