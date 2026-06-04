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04.06.2026 09:50

Συναγερμός στο λιμάνι του Πειραιά: Ταξί έπεσε στη θάλασσα – Δύτες ψάχνουν αν υπήρχαν επιβάτες (video/photos)

04.06.2026 09:50
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Συναγερμός έχει σημάνει από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (4/6) στο λιμάνι του Πειραιά, μετά από πτώση οχήματος στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4.

Στο σημείο έχουν σπεύσει σκάφος και στελέχη του Λιμενικού, ενώ πηγαίνουν στελέχη των υποβρυχίων αποστολών και γερανοφόρο όχημα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο κατά τη στιγμή της πτώσης στη θάλασσα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ενδέχεται να πρόκειται για ταξί. Δύτες έχουν προσεγγίσει το αυτοκίνητο και προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποιος ή κάποιοι εγκλωβισμένοι.

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