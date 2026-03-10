search
10.03.2026
10.03.2026 14:15

Λιμάνι Πειραιά: Σώος ο οδηγός που έπεσε στη θάλασσα με το αυτοκίνητο

Καλά στην υγεία του είναι ο 42χρονος οδηγός ο οποίος υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε με το αυτοκίνητό του χθες στη θάλασσα, στην περιοχή της πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του και εντόπισαν και ανέσυραν από τη θάλασσα τον οδηγό, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο «Θριάσιο».

Παράλληλα, με τη συνδρομή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού, δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών πραγματοποίησαν υποβρύχιο έλεγχο στο όχημα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν και άλλοι επιβαίνοντες, χωρίς να εντοπιστεί κάποιο άλλο άτομο.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

