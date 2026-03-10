Βία στον ΕΟΔΥ: Ο Σύλλογος Εργαζομένων στο πλευρό της γραμματέως του ΔΣ… κρατώντας τις αποστάσεις

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), με ανακοίνωσή του, στέκεται στο πλευρό της γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου, που δέχτηκε επίθεση από τον απερχόμενο πρώην ισχυρό άνδρα του ΕΟΔΥ την περασμένη Πέμπτη 5 Μαρτίου και χθες πήρε εξιτήριο από το Γενικό Κρατικό Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» όπου νοσηλεύτηκε για τέσσερα 24ωρα.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος Εργαζομένων στην ανακοίνωση που έβγαλε χθες στις 21.00 το βράδυ και αφού είχαν περάσει τέσσερις ημέρες από το πρωτοφανές περιστατικό: «Στηρίζουμε το δικαίωμα κάθε εργαζόμενης να καταγγείλει περιστατικά βίας οποιασδήποτε μορφής, στην προσωπική και εργασιακή της ζωή. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα καθεμίας και καθενός να μπορεί να προβεί σε τέτοιες καταγγελίες, χωρίς διοικητικές και άλλες εκδικητικές εν τέλει κυρώσεις. Καλούμε κάθε συναδέλφισσα και συνάδελφο, να μην υποκύψει σε οποιαδήποτε μορφή πίεσης, να μην κλείσουν στόματα, να ταχθούν όλες και όλοι με την αλήθεια και το δίκαιο! Σε κάθε περίπτωση συγκάλυψη, ισοδυναμεί με συνενοχή!».

Ωστόσο καλούν τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες: «να μην παρασυρθούν από καμία κόντρα και “σκυλομαχία” ανάμεσα σε παράγοντες του οργανισμού, που αφορούν αντιφατικούς σχεδιασμούς, αλλότρια συμφέροντα, κυνήγι κονδυλίων κλπ.».

Επίσης τονίζουν ότι ασπίδα προστασίας για κάθε εργαζόμενο είναι η οργάνωση στα συνδικάτα.

Παράλληλα κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στην εργοδοτική βία γενικά στους εργασιακούς χώρους, αναφέροντας ακόμα και το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα: «Δεν μας εκπλήττει το συγκεκριμένο γεγονός, καθώς έρχεται να προστεθεί στη μακρά αλυσίδα περιστατικών εργοδοτικής βίας απέναντι σε γυναίκες και εργαζόμενους συνολικά! Άλλωστε το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα είναι πολύ κοντά μας!».

Αναφορικά με την παραίτηση των 13 μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα το σωματείο των εργαζομένων τοποθετείται τονίζοντας ότι: «Τα διοικητικά όργανα του οργανισμού, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, με τον ένα ή τον άλλο μανδύα έχουν να παίξουν έναν συγκεκριμένο ρόλο, όπως αυτός τους ανατίθεται από την αρχή που τους διορίζει», ενώ ξεκαθαρίζουν ότι κανένα ΔΣ του ΕΟΔΥ δεν υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων του, που απασχολούνται με συμβάσεις που λήγουν και μένουν στο δρόμο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων:

https://seeody.blogspot.com/2026/03/blog-post.html

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Ο νεραντζοπόλεμος κατέληξε σε άγριο ξύλο – Στο νοσοκομείο ένας 15χρονος

Στα 84 του «έφυγε» ο σκηνοθέτης Γιώργος Πανουσόπουλος

Θεσσαλονίκη: 35χρονος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της 5χρονης ανιψιάς του