search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 10:51
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.03.2026 10:30

Βία στον ΕΟΔΥ: Ο Σύλλογος Εργαζομένων στο πλευρό της γραμματέως του ΔΣ… κρατώντας τις αποστάσεις

10.03.2026 10:30
eody new
αρχείου

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), με ανακοίνωσή του, στέκεται στο πλευρό της γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου, που δέχτηκε επίθεση από τον απερχόμενο πρώην ισχυρό άνδρα του ΕΟΔΥ την περασμένη Πέμπτη 5 Μαρτίου και χθες πήρε εξιτήριο από το Γενικό Κρατικό Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» όπου νοσηλεύτηκε για τέσσερα 24ωρα.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος Εργαζομένων στην ανακοίνωση που έβγαλε χθες στις 21.00 το βράδυ και αφού είχαν περάσει τέσσερις ημέρες από το πρωτοφανές περιστατικό: «Στηρίζουμε το δικαίωμα κάθε εργαζόμενης να καταγγείλει περιστατικά βίας οποιασδήποτε μορφής, στην προσωπική και εργασιακή της ζωή. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα καθεμίας και καθενός να μπορεί να προβεί σε τέτοιες καταγγελίες, χωρίς διοικητικές και άλλες εκδικητικές εν τέλει κυρώσεις. Καλούμε κάθε συναδέλφισσα και συνάδελφο, να μην υποκύψει σε οποιαδήποτε μορφή πίεσης, να μην κλείσουν στόματα, να ταχθούν όλες και όλοι με την αλήθεια και το δίκαιο! Σε κάθε περίπτωση συγκάλυψη, ισοδυναμεί με συνενοχή!».

Ωστόσο καλούν τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες: «να μην παρασυρθούν από καμία κόντρα και “σκυλομαχία” ανάμεσα σε παράγοντες του οργανισμού, που αφορούν αντιφατικούς σχεδιασμούς, αλλότρια συμφέροντα, κυνήγι κονδυλίων κλπ.».

Επίσης τονίζουν ότι ασπίδα προστασίας για κάθε εργαζόμενο είναι η οργάνωση στα συνδικάτα.

Παράλληλα κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στην εργοδοτική βία γενικά στους εργασιακούς χώρους, αναφέροντας ακόμα και το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα: «Δεν μας εκπλήττει το συγκεκριμένο γεγονός, καθώς έρχεται να προστεθεί στη μακρά αλυσίδα περιστατικών εργοδοτικής βίας απέναντι σε γυναίκες και εργαζόμενους συνολικά! Άλλωστε το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα είναι πολύ κοντά μας!».

Αναφορικά με την παραίτηση των 13 μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα το σωματείο των εργαζομένων τοποθετείται τονίζοντας ότι: «Τα διοικητικά όργανα του οργανισμού, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, με τον ένα ή τον άλλο μανδύα έχουν να παίξουν έναν συγκεκριμένο ρόλο, όπως αυτός τους ανατίθεται από την αρχή που τους διορίζει», ενώ ξεκαθαρίζουν ότι κανένα ΔΣ του ΕΟΔΥ δεν υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων του, που απασχολούνται με συμβάσεις που λήγουν και μένουν στο δρόμο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων:

https://seeody.blogspot.com/2026/03/blog-post.html

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Ο νεραντζοπόλεμος κατέληξε σε άγριο ξύλο – Στο νοσοκομείο ένας 15χρονος

Στα 84 του «έφυγε» ο σκηνοθέτης Γιώργος Πανουσόπουλος

Θεσσαλονίκη: 35χρονος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της 5χρονης ανιψιάς του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DMA_9221
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το μοναδικό full hybrid B-SUV στην Ελλάδα με 204 ίππους, τιμή 22.990 ευρώ και εγγύηση 12 χρόνια

slot
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα παράνομου τζόγου: Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη, τουλάχιστον 17 συλλήψεις

lebanon_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Mέση Ανατολή: Με «θάνατο και φωτιά» για τα Στενά του Ορμούζ απειλεί ο Τραμπ – «Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα όσο χρειαστεί», απαντά η Τεχεράνη, συνεχίζεται η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

jello_biafra_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό ο Jello Biafra – Αγωνία για τον κορυφαίο τραγουδιστή του hardcore punk

aftokinito_parathira_1003_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδήγηση με ανοιχτά παράθυρα σε αυτοκινητόδρομους: Πόσο επηρεάζει την κατανάλωση καυσίμου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

eody_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βία στον ΕΟΔΥ: Με «διάστρεμμα αυχενικής μοίρας» η 53χρονη υπάλληλος που κατήγγειλε τον Χατζηχριστοδούλου – Ολόκληρη η δήλωσή της

EKAV-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γονείς εντόπισαν νεκρή την 26χρονη κόρη τους σε χωράφι – Φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 10:51
DMA_9221
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το μοναδικό full hybrid B-SUV στην Ελλάδα με 204 ίππους, τιμή 22.990 ευρώ και εγγύηση 12 χρόνια

slot
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα παράνομου τζόγου: Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη, τουλάχιστον 17 συλλήψεις

lebanon_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Mέση Ανατολή: Με «θάνατο και φωτιά» για τα Στενά του Ορμούζ απειλεί ο Τραμπ – «Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα όσο χρειαστεί», απαντά η Τεχεράνη, συνεχίζεται η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

1 / 3