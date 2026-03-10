search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026
ΕΛΛΑΔΑ

10.03.2026

Θεσσαλονίκη: 35χρονος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της 5χρονης ανιψιάς του

10.03.2026 09:42
koritsaki_plati
@unsplash

Στη σύλληψη ενός 35χρονου, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της μόλις 5 ετών ανιψιάς του, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλαν στην ΕΛ.ΑΣ. οι γονείς της ανήλικης, όλα συνέβησαν το πρωί της Δευτέρας, μέσα στο διαμέρισμα όπου διαμένει η οικογένεια και φιλοξενείται ο 35χρονος.

Εκεί, ο άνδρας φέρεται να προέβη σε θωπείες και σε ασελγείς πράξεις σε βάρος του κοριτσιού.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού, των γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους ή ενώπιον τους και παράβασης της Νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.

