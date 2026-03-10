Άγιοι Ανάργυροι: Άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία και έβαλαν φωτιά σε καφετέρια (video)

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα της Τρίτης (10/3) στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε καφετέρια.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, άγνωστος η άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία της καφετέριας με πέτρες και έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με οκτώ πυροσβέστες όπου κατέβαλαν προσπάθειες για να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε κατάστημα στους Αγίους Αναργύρους Αττικής. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. March 10, 2026

