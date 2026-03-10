search
10.03.2026 00:15

Πάτρα: Σοβαρός τραυματισμός 15χρονου από κροτίδα που εξερράγη στα χέρια του – Συνελήφθη η μητέρα του

10.03.2026 00:15
Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα, 9/3, στην Παραλία Πατρών, όταν ένας 15χρονος μαθητής τραυματίστηκε από έκρηξη κροτίδας που κρατούσε στα χέρια του, σε ένα επικίνδυνο «παιχνίδι» που θα μπορούσε να έχει πολύ πιο τραγική κατάληξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrapress.gr, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι. Ο ανήλικος επιχείρησε να ανάψει την κροτίδα, όμως αυτή εξερράγη πριν προλάβει να την πετάξει μακριά, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό στο χέρι.

Ο 15χρονος διεκομίσθη άμεσα στο νοσοκομείο της Πάτρας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τραύματα σε τρία δάχτυλα του χεριού του. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση δεν κρίθηκε τόσο σοβαρή, ώστε να υπάρχει κίνδυνος ακρωτηριασμού.

Όπως φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών, που χειρίζονται την υπόθεση, ο μαθητής βρήκε την κροτίδα έξω από το 1ο ΕΠΑΛ Παραλίας.

Για το περιστατικό συνελήφθη η μητέρα του 15χρονου με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, ενώ οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το συμβάν.

