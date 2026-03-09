Πάτρα: Γονείς εντόπισαν νεκρή την 26χρονη κόρη τους σε χωράφι – Φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της

Τραγωδία σημειώθηκε στην Πάτρα, όταν οι γονείς μιας 26χρονης κοπέλας την εντόπισαν νεκρή σε ένα χωράφι, σε κοντινή απόσταση από το σπίτι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς, εργαζόμενοι στο νοσοκομείο του Ρίου, βρήκαν την κόρη τους το μεσημέρι κρεμασμένη σε δέντρο. Η 26χρονη φέρεται να ήταν και μητέρα ενός παιδιού.

Η μονάδα του ΕΚΑΒ έκανε προσπάθεια ανάνηψης χωρίς αποτέλεσμα, ενώ στο δέντρο βρέθηκε κρεμασμένος και οδηγός συνοδείας ζώου συντροφιάς, τον οποίο χρησιμοποίησε η αυτόχειρας.

​Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής και αξιωματικός της Υ.Δ.Ε.Ε. Πατρών, οι οποίοι προς το παρόν απέκλεισαν το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Ωστόσο, οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα γύρω από τον θάνατο της 26χρονης.

Διαβάστε επίσης:

«Αγαπάω όλους τους ανθρώπους, έχω βιώσει το μπούλινγκ και δεν μπορούσα να βρω κοπέλα» – Ξεκίνησε η απολογία του μητροκτόνου της Λάρισας

«Χρυσά» κέρδη για τους Έλληνες εφοπλιστές, «ατομική ευθύνη» για τους ναυτεργάτες

Βία στον ΕΟΔΥ: Με «διάστρεμμα αυχενικής μοίρας» η 53χρονη υπάλληλος που κατήγγειλε τον Χατζηχριστοδούλου – Ολόκληρη η δήλωσή της





