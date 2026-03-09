search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 21:45
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.03.2026 21:38

Πάτρα: Γονείς εντόπισαν νεκρή την 26χρονη κόρη τους σε χωράφι – Φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της

09.03.2026 21:38
EKAV-NEW

Τραγωδία σημειώθηκε στην Πάτρα, όταν οι γονείς μιας 26χρονης κοπέλας την εντόπισαν νεκρή σε ένα χωράφι, σε κοντινή απόσταση από το σπίτι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς, εργαζόμενοι στο νοσοκομείο του Ρίου,  βρήκαν την κόρη τους το μεσημέρι κρεμασμένη σε δέντρο. Η 26χρονη φέρεται να ήταν και μητέρα ενός παιδιού.

Η μονάδα του ΕΚΑΒ έκανε προσπάθεια ανάνηψης χωρίς αποτέλεσμα, ενώ στο δέντρο βρέθηκε κρεμασμένος και οδηγός συνοδείας ζώου συντροφιάς, τον οποίο χρησιμοποίησε η αυτόχειρας.

​Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής και αξιωματικός της Υ.Δ.Ε.Ε. Πατρών, οι οποίοι προς το παρόν απέκλεισαν το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Ωστόσο, οι αρχές συνεχίζουν την  έρευνα γύρω από τον θάνατο της 26χρονης.

Διαβάστε επίσης:

«Αγαπάω όλους τους ανθρώπους, έχω βιώσει το μπούλινγκ και δεν μπορούσα να βρω κοπέλα» – Ξεκίνησε η απολογία του μητροκτόνου της Λάρισας 

«Χρυσά» κέρδη για τους Έλληνες εφοπλιστές, «ατομική ευθύνη» για τους ναυτεργάτες

Βία στον ΕΟΔΥ: Με «διάστρεμμα αυχενικής μοίρας» η 53χρονη υπάλληλος που κατήγγειλε τον Χατζηχριστοδούλου – Ολόκληρη η δήλωσή της


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν

EKAV-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γονείς εντόπισαν νεκρή την 26χρονη κόρη τους σε χωράφι – Φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της

trump face
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει ότι θα δολοφονήσει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αν δεν ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ 

koytsoympas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: Να κλείσουν εδώ και τώρα οι βάσεις – Καμιά εμπιστοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση – Nα μπει πλαφόν στις τιμές

PELEGRINIS-234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ: «Δεν έχει καμία θέση ο Πελεγρίνης στις λίστες διεύρυνσης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

stravelakis_karamitrou
MEDIA

Εκτός εκπομπής σήμερα ο Νίκος Στραβελάκης - «Έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει» ανέφερε η Μίνα Καραμήτρου (Video)

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

kairos 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Με άνοιξη μπαίνει και το τελευταίο δεκαήμερο του 2ου θερμότερου χειμώνα!

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 21:44
ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν

EKAV-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γονείς εντόπισαν νεκρή την 26χρονη κόρη τους σε χωράφι – Φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της

trump face
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει ότι θα δολοφονήσει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αν δεν ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ 

1 / 3