Αυτοκτονία στα Χανιά: 51χρονος κρεμάστηκε σε δέντρο, άφησε βίντεο που εξηγεί τους λόγους

Ένας 51χρονος άνδρας βρέθηκε σήμερα το πρωί απαγχονισμένος σε χωριό του δήμου Κισσάμου Χανίων, κοντά στην Γραμβούσα.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr ο 51χρονος, είχε κρεμαστεί από δέντρο δίπλα στο αυτοκίνητό του.

Μέσα στο αυτοκίνητο, είχε αφήσει σημείωμα στο οποίο υποδείκυνε στις Αρχές να κάνουν έρευνα στο κινητό του τηλέφωνο το οποίο είχε αφήσει ανοικτό και ξεκλείδωτο.

Όπως διαπίστωσαν οι άνδρες του ΑΤ Κισσάμου, στο κινητό υπήρχε βίντεο που είχε τραβήξει ο ίδιος τον εαυτό του να εξηγεί τους λόγους που τον οδηγούν στο απονενοημένο διάβημα…

