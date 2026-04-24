Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: «Ήταν στιγμιαίο, ειπώθηκαν πράγματα που δεν έπρεπε» είπε ο δράστης – Βρέθηκε το μαχαίρι του εγκλήματος

Το μαχαίρι της δολοφονίας του άτυχου 27χρονου Θεόφιλου γιο του ταξιάρχου της ΕΛΑΣ, στον Αγιο Δημήτριο, εντόπισαν πριν λίγο οι αρχές, συμπληρώνοντας το παζλ του στυγερού εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες πριν από λίγη ώρα οι αξιωματικοί το Aνθρωποκτονιών βρήκαν το μαχαίριμε το οποίο ο καθ’ ομολογίαν 20χρονος δράστης αφαίρεσε την ζωή του 27χρονου.

Ο ίδιος ο δολοφόνος υπέδειξε το σημείο και οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του.

Όπως διαπιστώθηκε, το είχε κρύψει σε κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας όπου διαμένει με τους γονείς του, στην ταράτσα, πίσω από έναν θερμοσίφωνα.

«Ζητώ συγγνώμη»

«Ζητώ συγγνώμη. Ό,τι έγινε ήταν στιγμιαίο. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω αλλα ειπώθηκαν πράγματα που δεν έπρεπε να ειπωθούν. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω».

Αυτά είναι τα πρώτα λόγια του 20χρονου «μαχαιροβγάλτη του Αγίου Δημητρίου» στους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών, λίγα λεπτα μετα την παράδοση του στο Μέγαρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και την κυνική παραδοχή, οτι αυτός είναι ο άνθρωπος που σήκωσε το μαχαίρι και με ένα χτύπημα στην καρδιά, «πήρε» τη ζωή του γιού του αστυνομικού.

Ο δολοφόνος, που υπηρετεί τη θητεία του στο Ναυτικό, αποφάσισε να πάει ένα 24ωρο μετα στις Αρχές να παραδοθεί και να παραδεχτεί τη φρικαλέα πράξη του, το βράδυ της Τετάρτης στο Πάρκο Ασυρμάτου.

Όπως είπε, ό,τι έκανε, το έκανε με αφορμή την 18χρονη κοπέλα του με την οποια το θύμα διατηρούσε σχέση για τρία χρόνια και χώρισαν, σύναψε σχέση μαζί του, όμως το θύμα εξακολουθούσε να της στέλνει μηνύματα επανασύνδεσης.

Ο γιος του ταξίαρχου της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει το χωρισμό. Εστελνε μηνύματα στη νεαρή κοπέλα της ζητούσε να βρεθούν και να συζητήσουν κάτι που εξόργιζε τον νέο της σύντροφο.

Ο 20χρονος τοτε, ζήτησε από το θύμα να συναντηθούν για να λύσουν το θέμα και το ραντεβού εξελίχθηκε σε ενέδρα θανάτου, όταν ο νεαρός έχασε τον έλεγχο μετά από εντονη λογομαχία με το θύμα και πάνω στην οργή του, έβγαλε το μαχαίρι που κουβαλούσε πάνω του και τον δολοφόνησε.

Παρών, ήταν και ένας 18χρονος φίλος του, ο οποίος είδε λεπτό προς λεπτό το σκηνικό της φρίκης ομως δεν είπε τίποτα στις Αρχές.

Μετά τη δολοφονία, ο δράστης με το φίλο του συναντήθηκαν με τις 18χρονες κοπέλες τους και πηγαν σε ένα airbnb της περιοχης των νοτίων προαστίων όπου παρέμειναν μέχρι το ξημέρωμα.

«Μου έλεγε “θα αυτοκτονήσω”»

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα οσα ειπε η 18χρονη «πέτρα του σκανδάλου», που επι τρια χρόνια υπηρξε κοπέλα του θύματος και στη συνεχεια οταν το θύμα της ζήτησε να χωρίσουν, εκανε σχέση με τον 18χρονο δολοφόνο.

Όπως ειπε γνωριζε για το ραντεβού του νυν συντρόφου της με τον πρώην, ομως μετά τη δολοφονία, στη συνάντηση τους στο airbnb δεν της ειπε αρχικά τιποτα.

Όταν τον ρωτησε τι έγινε της ειπε οτι δεν πήγε το θύμα στο ραντεβού, όμως οταν αποκαλύφθηκε η άγρια δολοφονία, αναγκάστηκε να παραδεχθεί τι ακριβώς συνέβη.

«Έβαλε τα κλάματα και είπε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει» είπε η κοπέλα στους αστυνομικούς.

Πρώτος εμφανίστηκε στις αρχές ο 18χρονος φίλος του μαζί με τις δυο κοπέλες οι οποίοι είπαν όλα όσα γνώριζαν ενώ ο δράστης λίγες ώρες αργότερα πέρασε το κατώφλι της ΓΑΔΑ, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του και ομολόγησε την αποτρόπαια πραξη του.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν όλοι στο Ναυτοδικείο, όπου εκεί θα γίνει διαχωρισμός, ο 18χρονος θα κρατηθει ενώ οι υπόλοιποι τρεις θα οδηγηθούν στην εισαγγελία.

