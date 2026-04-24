ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 09:27
Νέος Κόσμος: Παραμένει ταμπουρωμένος στο σπίτι του ο 51χρονος – Διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ στο σημείο, του έδωσαν διορία να παραδοθεί

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Πέμπτης αστυνομική επιχείρηση στον Νέο Κόσμο, όπου 51χρονος άνδρας έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του, κρατώντας κυνηγετική καραμπίνα, μετά από επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της μητέρας του, την οποία κρατούσε ως όμηρο για ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 18:00, όταν η 81χρονη γυναίκα κάλεσε την Άμεση Δράση και κατήγγειλε ότι ο γιος της την είχε χτυπήσει και την κρατούσε παρά τη θέλησή της μέσα στο σπίτι, υπό την απειλή όπλου.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στην Ελληνική Αστυνομία, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο και να αποκλείουν την περιοχή.

Μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις, ο 51χρονος άφησε αργά το βράδυ ελεύθερη τη μητέρα του, ωστόσο ο ίδιος παραμένει μέχρι το πρωί της Παρασκευής ταμπουρωμένος στο εσωτερικό της οικίας, αρνούμενος να παραδοθεί.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της ομάδας ΟΠΚΕ, καθώς και ειδικός διαπραγματευτής της Αστυνομίας, οι οποίοι προσπαθούν να τον πείσουν να παραδώσει το όπλο και να εξέλθει με ασφάλεια από το σπίτι.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο επέμβασης με εισαγγελική εντολή, εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση στις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να τον συλλάβουν.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

