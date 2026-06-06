Τσιμιτσέλης: «Έμαθα ότι σταματάει το Όπου υπάρχει Ελλάδα» – «Δεν έχω υπάρξει πιο μαϊντανός στη ζωή μου» (Video)

Τίτλοι τέλους φαίνεται πως πέφτουν για την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στις τηλεοπτικές κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών.

Ο γνωστός ηθοποιός και παρουσιαστής αναφέρθηκε στο μέλλον της ταξιδιωτικής εκπομπής του ΣΚΑΪ, γνωστοποιώντας πως η παραγωγή δεν θα βρίσκεται στο πρόγραμμα του σταθμού την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Η ανακοίνωση για το τέλος της εκπομπής

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης αποκάλυψε:

«Απ’ ότι έμαθα χθες, η εκπομπή δεν θα συνεχιστεί του χρόνου».

Όπως εξήγησε στη συνέχεια, η απόφαση αφορά την οριστική ολοκλήρωση του project, με το φινάλε να έχει ήδη προγραμματιστεί.

«Απ’ ότι έμαθα, επίσημα σταματάει εντελώς. Νομίζω ότι στις 3 Ιουλίου είναι η τελευταία εκπομπή. Στεναχωριέμαι που δεν ξέρω τι θα κάνουν τόσα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Κατά τ’ άλλα, η δική μου συνεργασία με τον ΣΚΑΙ συνεχίζεται».

«Ήταν ένα τεράστιο σχολείο για μένα»

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την ολοκλήρωση της εκπομπής, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη τηλεοπτική εμπειρία αποτέλεσε σημαντικό κεφάλαιο στην επαγγελματική του πορεία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε με χιούμορ και στη σχέση που ανέπτυξε με τους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με τον σταθμό.

«Για εμένα, η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» ήταν τεράστιο σχολείο. Απαντούσα πάντα στους δημοσιογράφους που έρχονταν έξω από τον ΣΚΑΙ, δεν έχω υπάρξει πιο μαϊντανός στη ζωή μου».

Συνεχίζεται η συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ

Παρότι το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» ολοκληρώνει τον κύκλο του, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ξεκαθάρισε ότι η συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ παραμένει ενεργή. Την ίδια στιγμή, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τους εργαζόμενους της παραγωγής, οι οποίοι καλούνται πλέον να σχεδιάσουν τα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα μετά το τέλος της εκπομπής.

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