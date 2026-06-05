search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 22:20
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.06.2026 21:11

Η Τέιλορ Σουίφτ είναι επίσημα η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στην ιστορία με περιουσία 2 δισ. δολαρίων

05.06.2026 21:11
teylor swift

Η καθαρή περιουσία της Τέιλορ Σουίφτ έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό.

Η 36χρονη τραγουδίστρια του έγινε η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στην ιστορία, σύμφωνα με τη λίστα Iconoclast 50 του Forbes για το 2026, η οποία δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου. Από τον Μάρτιο του 2026, η καθαρή περιουσία της Σουίφτ εκτιμάται σε 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Σουίφτ έφτασε για πρώτη φορά στο καθεστώς της δισεκατομμυριούχου το 2024, αφού η εξαιρετικά δημοφιλής περιοδεία της Eras — η οποία τελικά συγκέντρωσε 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε το Forbes — ήταν ήδη σε εξέλιξη. Η περιοδεία, η οποία διήρκεσε παγκοσμίως σε μια περίοδο 16 μηνών, έγινε επίσης η πιο κερδοφόρα περιοδεία συναυλιών στην ιστορία.

Ο πρωτοφανής πλούτος της τραγουδίστριας μπορεί επίσης να αποδοθεί στον εκτενή μουσικό της κατάλογο, συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων άλμπουμ της, The Life of a Showgirl και The Tortured Poets Department, που κυκλοφόρησαν το 2025 και το 2024, αντίστοιχα.

Επιπλέον, η επανα-ηχογράφηση αρκετών από τα προηγούμενα άλμπουμ της — μια ανορθόδοξη αλλά επαναστατική κίνηση στη μουσική βιομηχανία — επέτρεψε στη Σουίφτ να ανακτήσει την κυριότητα της μουσικής της, κερδίζοντας έτσι τα δικά της δικαιώματα. Τελικά, ανέλαβε τον έλεγχο των άλμπουμ της τον Μάιο του 2025 σε μια πώληση που εκτιμάται σε 360 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Η Σουίφτ είχε εξασφαλίσει προηγουμένως τη θέση της ως η πλουσιότερη γυναίκα καλλιτέχνης στον κόσμο τον Οκτώβριο του 2024.

Άλλα διάσημα άτομα από τη βιομηχανία του θεάματος που αναγνωρίστηκαν στη λίστα Iconoclast 50 του Forbes ήταν οι Ryan Coogler, Beyoncé, Bad Bunny και The Weeknd.

Από τον Αύγουστο του 2025, η καθαρή περιουσία της Σουίφτ εκτιμήθηκε σε 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με προηγούμενη έκθεση του Forbes. Εκείνη την εποχή, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της, αξίας 110 εκατομμυρίων δολαρίων, συνέβαλε επίσης σημαντικά στην καθαρή της περιουσία.

Η Σουίφτ έχει κάνει στο παρελθόν αρκετές φιλανθρωπικές δωρεές, συμπεριλαμβανομένων 100.000 δολαρίων τον Φεβρουάριο του 2024, στην οικογένεια μιας γυναίκας που σκοτώθηκε στην παρέλαση του Super Bowl των Kansas City Chiefs, και 1 εκατομμυρίου δολαρίων τον Δεκέμβριο του 2023 για την ανακούφιση από φυσικές καταστροφές μετά από καταιγίδες στο Τενεσί.

Διαβάστε επίσης:

«Τόπο στα νιάτα» λέει η Μισέλ Ομπάμα: «Τα podcast είναι πιθανότατα το τελευταίο κεφάλαιο της καριέρας μου, είμαι 62 ετών»

Σε λίστα για μεταμόσχευση πνεύμονα η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ της Νορβηγίας, μετά την επιδείνωση της υγείας της

Ντούα Λίπα – Κάλουμ Τέρνερ: Έξαλλοι οι κάτοικοι του Παλέρμο για τον αποκλεισμό της πόλης, λόγω του τριήμερου γαμήλιου πάρτι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hells-angels
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα:  Καταδικάστηκαν πέντε μέλη των Hells Angels που κουβαλούσαν μαζί τους μαχαίρια και γκλοπ 

dikastirio
ΕΛΛΑΔΑ

Αθώος ο μελισσοκόμος που συνελήφθη για τη φωτιά στο Άλσος Βεΐκου

giorgos-siakadaris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Θρίλερ» με ανάρτηση Σιακαντάρη: Χαιρέτησε την εισήγηση Φάμελλου, μίλησε για ένταξη στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ

zelensky 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν «εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο», λέει ο Ζελένσκι μετά την άρνηση του Ρώσου προέδρου να συναντηθούν

MITSOTAKIS_GENIKI_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Γιώργο Σουφλιά: Ως υπερήφανο τέκνο της Θεσσαλίας άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία ολόκληρης της χώρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

syntaxeis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αναδρομικά-«ανάσα» έως 7.800 ευρώ μετά από δικαστικό μπλόκο στον ΕΦΚΑ

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

dendias- papastavrou- siakantaris – santseth – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το Μαξίμου κόβει τoν «αέρα» Δένδια, το λάθος Παπασταύρου με το χωροταξικό, η δυσφορία Σιακαντάρη, το επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και το παράδειγμα Σάντσεθ

kallithea
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η στιγμή που ιδιοκτήτης σπιτιού επιτίθεται σε επίδοξους διαρρήκτες – Τους κυνήγησε με ρόπαλο, σκληρές εικόνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 22:07
hells-angels
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα:  Καταδικάστηκαν πέντε μέλη των Hells Angels που κουβαλούσαν μαζί τους μαχαίρια και γκλοπ 

dikastirio
ΕΛΛΑΔΑ

Αθώος ο μελισσοκόμος που συνελήφθη για τη φωτιά στο Άλσος Βεΐκου

giorgos-siakadaris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Θρίλερ» με ανάρτηση Σιακαντάρη: Χαιρέτησε την εισήγηση Φάμελλου, μίλησε για ένταξη στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ

1 / 3