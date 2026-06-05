Η Τέιλορ Σουίφτ είναι επίσημα η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στην ιστορία με περιουσία 2 δισ. δολαρίων

Η καθαρή περιουσία της Τέιλορ Σουίφτ έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό.

Η 36χρονη τραγουδίστρια του έγινε η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στην ιστορία, σύμφωνα με τη λίστα Iconoclast 50 του Forbes για το 2026, η οποία δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου. Από τον Μάρτιο του 2026, η καθαρή περιουσία της Σουίφτ εκτιμάται σε 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Σουίφτ έφτασε για πρώτη φορά στο καθεστώς της δισεκατομμυριούχου το 2024, αφού η εξαιρετικά δημοφιλής περιοδεία της Eras — η οποία τελικά συγκέντρωσε 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε το Forbes — ήταν ήδη σε εξέλιξη. Η περιοδεία, η οποία διήρκεσε παγκοσμίως σε μια περίοδο 16 μηνών, έγινε επίσης η πιο κερδοφόρα περιοδεία συναυλιών στην ιστορία.

Ο πρωτοφανής πλούτος της τραγουδίστριας μπορεί επίσης να αποδοθεί στον εκτενή μουσικό της κατάλογο, συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων άλμπουμ της, The Life of a Showgirl και The Tortured Poets Department, που κυκλοφόρησαν το 2025 και το 2024, αντίστοιχα.

Επιπλέον, η επανα-ηχογράφηση αρκετών από τα προηγούμενα άλμπουμ της — μια ανορθόδοξη αλλά επαναστατική κίνηση στη μουσική βιομηχανία — επέτρεψε στη Σουίφτ να ανακτήσει την κυριότητα της μουσικής της, κερδίζοντας έτσι τα δικά της δικαιώματα. Τελικά, ανέλαβε τον έλεγχο των άλμπουμ της τον Μάιο του 2025 σε μια πώληση που εκτιμάται σε 360 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Η Σουίφτ είχε εξασφαλίσει προηγουμένως τη θέση της ως η πλουσιότερη γυναίκα καλλιτέχνης στον κόσμο τον Οκτώβριο του 2024.

Άλλα διάσημα άτομα από τη βιομηχανία του θεάματος που αναγνωρίστηκαν στη λίστα Iconoclast 50 του Forbes ήταν οι Ryan Coogler, Beyoncé, Bad Bunny και The Weeknd.

Από τον Αύγουστο του 2025, η καθαρή περιουσία της Σουίφτ εκτιμήθηκε σε 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με προηγούμενη έκθεση του Forbes. Εκείνη την εποχή, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της, αξίας 110 εκατομμυρίων δολαρίων, συνέβαλε επίσης σημαντικά στην καθαρή της περιουσία.

Η Σουίφτ έχει κάνει στο παρελθόν αρκετές φιλανθρωπικές δωρεές, συμπεριλαμβανομένων 100.000 δολαρίων τον Φεβρουάριο του 2024, στην οικογένεια μιας γυναίκας που σκοτώθηκε στην παρέλαση του Super Bowl των Kansas City Chiefs, και 1 εκατομμυρίου δολαρίων τον Δεκέμβριο του 2023 για την ανακούφιση από φυσικές καταστροφές μετά από καταιγίδες στο Τενεσί.

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