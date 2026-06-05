«Τόπο στα νιάτα» λέει η Μισέλ Ομπάμα: «Τα podcast είναι πιθανότατα το τελευταίο κεφάλαιο της καριέρας μου, είμαι 62 ετών»

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα και ο μεγαλύτερος αδελφός της, Κρεγκ Ρόμπινσον, βρέθηκαν πριν από λίγες ημέρες στο SXSW London για μια ζωντανή ηχογράφηση της επιτυχημένης σειράς podcast που παρουσιάζουν με τίτλο «IMO».

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στον πολυχώρο του Truman Brewery στην εμβληματική Brick Lane της βρετανικής πρωτεύουσας, με περισσότερους από 700 παρευρισκόμενους να τους επιφυλάσσουν θερμή υποδοχή.

Σύμφωνα με το Deadline, σε παραγωγή της Higher Ground Productions το podcast έχει φιλοξενήσει μια σειρά από κορυφαίους καλεσμένους, μεταξύ των οποίων οι Στίβεν Σπίλμπεργκ, Μπρους Σπρίνγκστιν και Σίνθια Ερίβο.

«Αυτό είναι πιθανότατα το τελευταίο κεφάλαιο της καριέρας μου. Είμαι 62 ετών. Προσπαθώ να είμαι πολύ προσεκτική και συνειδητοποιημένη σε αυτό το νέο κεφάλαιο και αναστατώνω όλο το προσωπικό μου όταν το λέω αυτό», δήλωσε η Ομπάμα.

Michelle Obama, speaking at SXSW London, said challenging work experiences such as difficult managers and missed opportunities help build resilience and prepare individuals for leadership roles over time.https://t.co/xmwGHPywqk — HRD America (@HRDAmerica) June 3, 2026

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη μητέρα της η οποία πέθανε το 2024, λέγοντας πως τις τελευταίας ημέρες της είχε εξομολογηθεί πως η ζωή της πέρασε σαν αστραπή.

«Θέλω να είμαι ξεκάθαρη σχετικά με το πώς ξοδεύω τον χρόνο μου, πόσα δίνω στους άλλους και τι επιλέγω να κάνω...οι επιλογές μου είναι για μένα, όχι για τον σύζυγό μου, ούτε για τα παιδιά μου, τη χώρα ή τον κόσμο», ανέφερε.

«Κάποια στιγμή είναι σημαντικό για τη γενιά μας να κάνει στην άκρη, και να είναι έτοιμη για αυτό, ώστε η επόμενη γενιά να καθίσει πραγματικά σε αυτές τις θέσεις. Αυτή είναι η τρίτη μας πράξη», πρόσθεσε.

Michelle Obama Talks Art Of The “Swerve”; Mindful “Third Act” In Live SXSW London IMO Edition: “This Is Probably The Last Chapter In My Career” https://t.co/rzVznymOs0 June 2, 2026

Η αποστολή της τώρα, όπως άφησε να εννοηθεί, είναι να μοιραστεί τις εμπειρίες και τα διδάγματά της με τις επόμενες γενιές.

«Πιστεύω ότι το μόνο πράγμα που έμαθα μέσα από το ταξίδι μου είναι ότι πολλοί άνθρωποι δεν λένε πράγματα στους νέους. Γιατί ένα τόσο μεγάλο μέρος της ζωής μένει κρυφό;», συμπλήρωσε.

Michelle Obama Charms SXSW London: "Choices I Make Now Are for Me" https://t.co/ZWotpMukB8 June 2, 2026

Η Ομπάμα συμβούλευσε τους νέους να αποφεύγουν τις παγίδες του πλούτου, ώστε να μπορούν να κυνηγούν τα πάθη τους πιο ελεύθερα. Ανέφερε ως παράδειγμα τον Αμερικανό κωμικό Ντέιβ Σαπέλ ο οποίος ήταν καλεσμένος στο podcast και αποκάλυψε τη σχετικά σεμνή ζωή του στη γενέτειρά του.

«Ζει σε μια μικρή πόλη, το Γέλοου Σπρινγκς στο Οχάιο, στη μέση του πουθενά… εκεί μεγάλωσε. Στην ερώτηση «γιατί εκεί;» εκείνος απάντησε: «Ήθελα να είμαι oικονομικά ελεύθερος για να μπορώ να είμαι τολμηρός». Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια και είναι κάτι που λέω και στα κορίτσια μου: να ζείτε πιο μαζεμένα από όσο αντέχει η τσέπη σας…το να ζεις με μέτρο σου επιτρέπει να μένεις ελεύθερος από τις χρυσές χειροπέδες», κατέληξε.

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