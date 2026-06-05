Σε λίστα για μεταμόσχευση πνεύμονα η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ της Νορβηγίας, μετά την επιδείνωση της υγείας της

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Στον κατάλογο για μεταμόσχευση πνεύμονα λόγω «απειλητικής για τη ζωή πνευμονικής νόσου» συμπεριλήφθηκε η πριγκίπισσα Μέτε Μαριτ της Νορβηγίας, όπως ανακοίνωσε η βασιλική αυλή της χώρας.
Η πριγκίπισσα, έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των ατόμων που περιμένουν μεταμόσχευση πνεύμονα στη Νορβηγία, διευκρίνισαν τα ανάκτορα.
Οι ασθενείς συνήθως τοποθετούνται στον κατάλογο μόνο εάν δεν αναμένεται να ζήσουν περισσότερο από ένα χρόνο χωρίς μεταμόσχευση.
«Η εξέλιξη της πνευμονικής νόσου της Πριγκίπισσας του Στέμματος είναι σοβαρή. Μετά από μια ολοκληρωμένη ιατρική αξιολόγηση, έχει πλέον συμπεριληφθεί στον κατάλογο των ατόμων που θα υποβληθούν σε μεταμόσχευση πνεύμονα το συντομότερο δυνατό», λέει ο σύμβουλος και ειδικός πνευμονολόγος Are Holm στο Rikshospitalet.
Η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα δεν θα αναλάβει κανένα καθήκον ή δέσμευση μέχρι να υποβληθεί στην επέμβαση.
Αυτό σημαίνει ότι αυτή και ο σύζυγός της, Πρίγκιπας Χάακον, αναβάλλουν τους εορτασμούς της Ασημένιας Επετείου του Γάμου τους τον Αύγουστο. Η Mette-Marit θα χάσει επίσης την προγραμματισμένη περιοδεία στη Νορβηγία τον Σεπτέμβριο.
Σημαίνει επίσης ότι ο Πρίγκιπας Χάακον αποφάσισε να τροποποιήσει το πρόγραμμα των υποχρεώσεών του. Θα κάνει λιγότερα μεγαλύτερα ταξίδια εκτός Νορβηγίας, ώστε να μπορεί να είναι πιο κοντά στη σύζυγό του. Ακύρωσε επίσης την επερχόμενη επίσκεψή του στη Σουηδία για την Χρυσή Επέτειο Γάμου του Βασιλιά Καρόλου Γουσταύου και της Βασίλισσας Σίλβια την επόμενη εβδομάδα.
Τα παιδιά του ζεύγους κάνουν επίσης αλλαγές.
Η πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, η οποία σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ στην Αυστραλία, αποφάσισε να μεταγραφεί στο Πανεπιστήμιο του Όσλο για το φθινοπωρινό εξάμηνο, ώστε να μπορεί να είναι με την οικογένεια.
Ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους, το μικρότερο παιδί του ζευγαριού, θα συνεχίσει τις σπουδές του στην Ιταλία, αλλά θα επιστρέψει στη Νορβηγία όποτε χρειαστεί.
Ε τω μεταξύ, ο μεγάλος γιος της πριγκίπισσας, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, που γεννήθηκε από προηγούμενη σχέση της πριν το γάμο της με τον πρίγκιπα διάδοχο της Νορβηγίας, ζήτησε την αποφυλάκισή του για να βρίσκεται κοντά στη μητέρα του, καθώς βρίκεται υπό κράτηση ως ύποπτος για βιασμό και επίθεση.
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