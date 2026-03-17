ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.03.2026 19:50

Νορβηγία: Νέα επιδείνωση της υγείας της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ εν μέσω του σκανδάλου Επστάιν και της δίκης του γιου της

Νέα επιδείνωση παρουσίασε η υγεία της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας, όπως επιβεβαίωσε σήμερα εκπρόσωπός της στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Λόγω αυτής της εξέλιξης, η 52χρονη πριγκίπισσα δεν αναμένεται να εμφανιστεί δημοσίως την επόμενη εβδομάδα όταν το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου θα επισκεφθεί τη Νορβηγία.

Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ πάσχει από πνευμονική ίνωση, μια χρόνια νόσο εξαιτίας της οποίας οι πνεύμονες αποκτούν ουλές με την πάροδο του χρόνου, προκαλώντας μεταξύ άλλων αναπνευστικά προβλήματα.

Τον Δεκέμβριο, τα νορβηγικά ανάκτορα είχαν ανακοινώσει πως η Μέτε-Μάριτ θα χρειαστεί να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα λόγω της επιδείνωσης της κατάστασής της.

Η σύζυγος του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με πιέσεις αφότου αποκαλύφθηκε ότι διατηρούσε επαφές με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η πολύκροτη δίκη του μεγαλύτερου γιου της, του Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό.

