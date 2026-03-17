Νορβηγία: Νέα επιδείνωση της υγείας της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ εν μέσω του σκανδάλου Επστάιν και της δίκης του γιου της

Νέα επιδείνωση παρουσίασε η υγεία της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας, όπως επιβεβαίωσε σήμερα εκπρόσωπός της στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Λόγω αυτής της εξέλιξης, η 52χρονη πριγκίπισσα δεν αναμένεται να εμφανιστεί δημοσίως την επόμενη εβδομάδα όταν το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου θα επισκεφθεί τη Νορβηγία.

Crown Princess Mette-Marit will not participate when the Belgian Royal Couple pays a state visit to Norway next week.



"The Crown Princess's health has deteriorated, which is why she is currently not listed in the program for the state visit."https://t.co/qcdT58Ic98 — ChristinZ (@ChristinsQueens) March 17, 2026

Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ πάσχει από πνευμονική ίνωση, μια χρόνια νόσο εξαιτίας της οποίας οι πνεύμονες αποκτούν ουλές με την πάροδο του χρόνου, προκαλώντας μεταξύ άλλων αναπνευστικά προβλήματα.

Τον Δεκέμβριο, τα νορβηγικά ανάκτορα είχαν ανακοινώσει πως η Μέτε-Μάριτ θα χρειαστεί να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα λόγω της επιδείνωσης της κατάστασής της.

Η σύζυγος του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με πιέσεις αφότου αποκαλύφθηκε ότι διατηρούσε επαφές με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η πολύκροτη δίκη του μεγαλύτερου γιου της, του Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό.

