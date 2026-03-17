Εμφύλιος στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – «Στα χαρακώματα» το κίνημα MAGA, παραιτήσεις και μαχαιρώματα

Έντονη κριτική ασκούν καθημερινά πρώην συνεργάτες και υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο της απερίσκεπτης απόφασής του να ξεκινήσει με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ θύελλα έχει ξεσπάσει και μετά την παραίτηση του επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζόζεφ Κεντ.

Σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, την οποία δημοσίευσε στο X΄, ο Κεντ αναφέρει ότι «το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για το έθνος μας». «Δεν μπορώ με καθαρή συνείδηση ​​να υποστηρίξω τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν», έγραψε ο Κεντ σε επιστολή προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για το έθνος μας και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό λόμπι του», πρόσθεσε ο Κεντ, ο οποίος αντιμετώπισε κριτική για τους δεσμούς του με λευκούς εθνικιστές πριν επιλεγεί για αυτό το υψιλόβαθμο πόστο στην κυβέρνηση Τραμπ.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

Στην επιστολή, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Στηρίζω τις αξίες και την εξωτερική πολιτική με τις οποίες εκλεγήκατε το 2016, το 2020 και το 2024, και τις οποίες εφαρμόσατε κατά την πρώτη σας θητεία.

«Στις αρχές αυτής της κυβέρνησης, υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι και ισχυρά μέλη των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ανέπτυξαν μια εκστρατεία παραπληροφόρησης που υπονόμευσε πλήρως την πλατφόρμα σας «Πρώτα η Αμερική» και έσπειρε φιλοπολεμικά αισθήματα για να ενθαρρύνει έναν πόλεμο με το Ιράν. «Αυτό το περιβάλλον μονοφωνίας χρησιμοποιήθηκε για να σας εξαπατήσει ώστε να πιστέψετε ότι το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή για τις ΗΠΑ και ότι αν βομβαρδίζατε τώρα, υπήρχε ένας σαφής δρόμος προς μια γρήγορη νίκη. Αυτό ήταν ένα ψέμα και είναι η ίδια τακτική που χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί για να μας σύρουν στον καταστροφικό πόλεμο του Ιράκ που κόστισε στο έθνος μας τη ζωή χιλιάδων από τους καλύτερους άνδρες και γυναίκες μας. «Δεν μπορούμε να κάνουμε ξανά αυτό το λάθος», τονίζει ο Κεντ.

«Ως βετεράνος που συμμετείχε σε πολεμικές αποστολές 11 φορές και ως σύζυγος πεσούσας στρατιωτικού, έχοντας χάσει την αγαπημένη μου σύζυγο Σάνον σε έναν πόλεμο που, κατά την άποψή μου, κατασκευάστηκε από το Ισραήλ, δεν μπορώ να υποστηρίξω την αποστολή της επόμενης γενιάς να πολεμήσει και να θυσιαστεί σε έναν πόλεμο που δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του αμερικανικού λαού ούτε δικαιολογεί το κόστος σε ανθρώπινες ζωές».

Η παραίτηση που θα μπορούσε να επηρεάσει την υποστήριξη του Τραμπ

«Καλό πράγμα» χαρακτήρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την παραίτηση του επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας Τζόζεφ Κεντ. «Ανέκαθεν πίστευα ότι ήταν αδύναμος σε ό,τι αφορά την ασφάλεια» σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Κεντ, πρώην στρατιώτης των ειδικών δυνάμεων, είναι ο πρώτος υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ που παραιτείται εκφράζοντας την αντίθεσή του στον πόλεμο.

Ο Τζόζεφ Κεντ θεωρούνταν στενός συνεργάτης της διευθύντριας Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ και υποστηρικτής μιας πιο περιορισμένης εξωτερικής πολιτικής.

Ωστόσο, η κριτική του για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν είναι πολύ σημαντική, επειδή δεν είναι ένας συνηθισμένος γραφειοκράτης διορισμένος από τον Τραμπ. Είναι ένας βετεράνος των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ και της CIA που έχει αρκετές αποστολές και έτσι γνωρίζει ποιες είναι οι συνθήκες πολέμου. Mάλιστα, η σύζυγός του, Σάνον Κεντ, σκοτώθηκε σε βομβιστική επίθεση στη Συρία το 2019.

Επιπλέον, ήταν πάντα ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ και του κινήματος MAGA, το οποίο αποτελεί το θεμέλιο της υποστήριξης του Τραμπ.

Επομένως, όταν ο Κεντ λέει ότι το Ισραήλ επηρέασε τον Τραμπ να μπει σε αυτόν τον πόλεμο παρέχοντάς του ψευδείς πληροφορίες μέσω του ισραηλινού λόμπι στις ΗΠΑ είναι μια πολύ καταδικαστική δήλωση. Και μια δήλωση που θα μπορούσε πραγματικά να έχει αντίκτυπο στην υποστήριξη του Τραμπ, καθώς θεωρείται σεβαστός από πολλά μέλη της κοινότητας.

Μια ακόμη πιστή στο MAGA φεύγει

Εντωμεταξύ, η συντηρητική influencer Κάρι Πριτζάν Μπόλερ, μακροχρόνια υποστηρίκτρια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έγινε η τελευταία προσωπικότητα των μέσων ενημέρωσης που του επιτίθεται για τη σύγκρουση στο Ιράν.

Μιλώντας στον Πιρς Μόργκαν τη Δευτέρα, η Πριτζάν Μπόλερ δεν δίστασε να εκφράσει την απογοήτευσή της για τις πρόσφατες εξελίξεις.

«Είμαι πιστή υποστηρίκτρια του προέδρου για σχεδόν 20 χρόνια», είπε στον παρουσιαστή. «Αυτό ξεκινά από τότε που ήμουν 21 ετών και ήμουν η Μις Καλιφόρνια στον διαγωνισμό Μις ΗΠΑ. Και τον γνωρίζω – τον θεωρώ αγαπητό φίλο – και θα σας πω τώρα, δεν αναγνωρίζω τον πρόεδρό μας».

Αναφερόμενη στο Ισραήλ, συνέχισε: «Νομίζω ότι είμαστε ένα κατεχόμενο έθνος. Νομίζω ότι μια ξένη χώρα έχει καταλάβει την κυβέρνησή μας. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτός ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής επηρεάζεται από μια ξένη κυβέρνηση».

«Και το MAGA, επιτρέψτε μου να σας πω τώρα, το MAGA είναι νεκρό. Είναι πιο νεκρό από νεκρό. Και οι Αμερικανοί είναι έξαλλοι. Δεν αναγνωρίζουμε πλέον τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ».

Μέλη της ίδιας της κυβέρνησης του Τραμπ έχουν εκδηλώσει κατ’ ιδίαν σε δημοσιογράφους τη διαφωνία τους με τον πόλεμο, αν και ο Λευκός Οίκος το έχει αμφισβητήσει, λέγοντας ότι ο στενός κύκλος του προέδρου παραμένει σταθερά δίπλα του.

Άγριες κόντρες

Εν τω μεταξύ, υψηλά ιστάμενα μέλη της βάσης του Τραμπ έχουν συγκρουστεί έντονα δημόσια, με τον αντι-επεμβατικό Τάκερ Κάρλσον και τη Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν να βρίσκονται σε αντίθεση με τους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές, όπως ο Λίντσεϊ Γκράχαμ και ο Τεντ Κρουζ, ακτιβιστές της ακροδεξιάς όπως η Λόρα Λούμερ.

Η Μέγκιν Κέλι και ο Μαρκ Λέβιν αντάλλαξαν άγριες προσωπικές προσβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο – η τελευταία ένδειξη ενός αυξανόμενου εμφυλίου πολέμου στο MAGA για το θέμα.

Την περασμένη εβδομάδα, η Σαμίρα Μούνσι, σύμβουλος της Επιτροπής Θρησκευτικής Ελευθερίας του Λευκού Οίκου, παραιτήθηκε από τη θέση της σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αεροπορικές επιδρομές.

Η Πρετζάν Μπόλερ είχε απομακρυνθεί νωρίτερα από το ίδιο σώμα, αφού φέρεται να «υπερέβη» μια ακρόαση για τον αντισημιτισμό αμφισβητώντας τον όρο και αφού υπερασπίστηκε σθεναρά την Κάντας Όουενς, αφού κατηγορήθηκε γι’ αυτό.

«Την ακούω καθημερινά και δεν έχω ακούσει ούτε ένα πράγμα από το στόμα της που θα έλεγα ότι είναι αντισημιτικό», δήλωσε η Πρετζάν Μπόλερ κατά τη διάρκεια της ακρόασης, στην οποία είχε επίσης ρωτήσει αν το «να μην είσαι Σιωνίστρια» ισοδυναμεί με αντισημιτισμό και προκάλεσε ένα άλλο μέλος της επιτροπής να καταδικάσει τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα.

Η πρώην Μις Καλιφόρνια που έγινε influencer δημοσίευσε μια ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο Τραμπ στο X την Πέμπτη, απαντώντας στην απομάκρυνσή της, αφού δήλωσε, «η μόνη Καθολική γυναίκα που αντιτίθεται στον Σιωνισμό απομακρύνθηκε λόγω του πολέμου στο Ιράν».

«Νόμιζα ότι το MAGA αντιπροσώπευε την υπεράσπιση των Αμερικανών που εκφράζουν τις πεποιθήσεις τους χωρίς φόβο τιμωρίας», έγραψε στην επιστολή της προς τον Τραμπ.

«Νόμιζα ότι το MAGA έβαζε την Αμερική πάνω απ’ όλα, όχι το Ισραήλ. Σήμερα δυσκολεύομαι να αναγνωρίσω το κίνημα που ξεκινήσατε».

Η ρήξη του Κάρσον

Ο Τάκερ Κάρλσον, ο συντηρητικός Αμερικανός πολιτικός σχολιαστής, εξέφρασε δημόσια φόβο ότι μπορεί να αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες επειδή «ενεργεί ως πράκτορας ξένης δύναμης» επικοινωνώντας με ανθρώπους στο Ιράν.

Ο πρώην παρουσιαστής του CNN και του Fox News, ισχυρίστηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X ότι η CIA προετοίμαζε κάποιο είδος ποινικής παραπομπής εναντίον του.

Ο Κάρλσον είπε ότι το έγκλημα ήταν «να μιλάω με ανθρώπους στο Ιράν πριν από τον πόλεμο» και ισχυρίστηκε – χωρίς αποδεικτικά στοιχεία – ότι οι κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ είχαν «διαβάσει τα κείμενά μου».

Ο Κάρλσον αμφισβήτησε την υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ, με το οποίο οι ΗΠΑ ξεκίνησαν πόλεμο με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Αυτό τον έχει μετακινήσει από το κέντρο στο περιθώριο του αμερικανικού συντηρητισμού.

Νωρίτερα τον Φεβρουάριο, ο Κάρλσον είχε έρθει σε διαμάχη με τον πρεσβευτή του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ είχε… βιβλικό δικαίωμα να καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος της Μέσης Ανατολής.

Ο Χάκαμπι είπε ότι ο Κάρλσον φαινόταν να «υπονοεί ότι οι Εβραίοι του σήμερα δεν είναι στην πραγματικότητα οι ίδιοι άνθρωποι με τους Εβραίους της Βίβλου».

Ο τελευταίος ισχυρισμός του Κάρλσον υποδεικνύει την επιδείνωση της ρήξης εντός του κάποτε ενωμένου κινήματος Maga του Τραμπ, καθώς ορισμένα από τους πρώην πρωταγωνιστές του, παίρνουν διαζύγιο από τον πρόεδρο Τραμπ με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς και για άλλα ζητήματα.

Εκτός από τον Κάρλσον, σε αυτούς περιλαμβάνονται η Μέγκιν Κέλι, ο Στιβ Μπάνον και η πρώην βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν.

H Κέλι, για παράδειγμα, πρόσφατα επέπληξε τον Λίντσεϊ Γκράχαμ – έναν Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας – για την υποστήριξή του στις επιθέσεις στο Ιράν, με τον πρώην παρουσιαστή του Fox News να τον αποκαλεί «έναν μανιακό δολοφονικό με μια ακόρεστη δίψα για αίμα».

Η παρουσιάστρια του podcast Megyn Kelly Show (το οποίο έχει 4,2 εκατομμύρια συνδρομητές) δήλωσε σε πρόσφατο επεισόδιο ότι «δεν υπάρχει τίποτα αντιπατριωτικό ή μη υποστηρικτικό του συντηρητισμού κάποιου ή της γενικής προσήλωσης σε αρχές τύπου Maga στο να πει: “Θα ήθελα να είμαι καλύτερα πεπεισμένη ότι αξίζει να θυσιαστεί αμερικανικό αίμα”.

Η Γκριν έχει πει ότι ο Λευκός Οίκος του Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι σύμμαχοί του «βαδίζουν προς τη λάθος κατεύθυνση σε βασικά ζητήματα» και «καταλαμβάνονται πλήρως» από το νεοσυντηρητικό «κατεστημένο… που όλοι ψηφίσαμε κατά».

Η ρήξη του Κάρλσον με το Maga είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή, περιγράφοντας την απόφαση να επιτεθεί στο Ιράν ως «απολύτως αηδιαστική και κακή».

«Αυτός είναι ο πόλεμος του Ισραήλ», είπε ο Κάρλσον στο podcast του στις αρχές Μαρτίου. «Δεν είναι ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτός ο πόλεμος δεν διεξάγεται για λογαριασμό των αμερικανικών στόχων εθνικής ασφάλειας – για να κάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες ασφαλέστερες ή πλουσιότερες.

«Αυτός ο πόλεμος δεν αφορά καν όπλα μαζικής καταστροφής, πυρηνικά».

Τα σχόλια του Κάρλσον ήρθαν μετά τα παράπονα του Τραμπ και της κυβέρνησής του για την άδικη κάλυψη του πολέμου στο Ιράν από τα μέσα ενημέρωσης.

FILE – Tucker Carlson attends a meeting with President Donald Trump and oil executives in the East Room of the White House, Friday, Jan. 9, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)

Ο Τραμπ στις 5 Μαρτίου δήλωσε επίσης στο ABC News: «Ο Τάκερ έχει χάσει τον δρόμο του.

«Δεν είναι ο Maga», είπε ο Τραμπ. «Το Maga σώζει τη χώρα μας, κάνει τη χώρα μας ξανά σπουδαία».

«Το Maga είναι η Αμερική πρώτα, και ο Τάκερ δεν είναι τίποτα από αυτά. Και ο Τάκερ δεν είναι αρκετά έξυπνος για να το καταλάβει αυτό».

Η Γκριν αντέδρασε στα σχόλια του Τραμπ απαντώντας στο X: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΤΟΝ ΤΑΚΕΡ». Ο Τραμπ δεν ξέρει πια τι είναι το Maga και το μετέτρεψε σε Miga» (Κάντε το Ισραήλ ξανά σπουδαίο).

Η Γκριν συνέχισε: «Ο Τραμπ δεν είναι η Αμερική Πρώτα – είναι ο δωρητής πρώτα. Ο Τάκερ θα νικούσε τον Τραμπ αν έθετε υποψηφιότητα για πρόεδρος και ο Τραμπ προσπαθούσε να παραβιάσει το σύνταγμα και να προσπαθήσει να θέσει ξανά υποψηφιότητα για τρίτη θητεία».

If you’re noticing Tucker Carlson being attacked from literally every direction of the political machine.



It’s because they are terrified of him running for president.



Because he would win and they know it.



And that’s why I’m deeply concerned for my friend Tucker Carlson and… — Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@FmrRepMTG) March 15, 2026

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως κατηγορήσει την Γκριν για προδοσία. Στη συνέχεια, ο Τραμπ υποστήριξε δημόσια τον Μαρκ Λέβιν στην διαμάχη του με τη Μέγκιν Κέλι, μετατρέποντας μια ρήξη σε έναν πλήρη πόλεμο των μέσων ενημέρωσης της MAGA. Εν τω μεταξύ, ο Τζο Ρόγκαν είπε στους ακροατές ότι οι υποστηρικτές του Τραμπ αισθάνονται «προδομένοι».

Ο Κάρλσον είναι ένας αστέρας στα ΜΜΕ των ΗΠΑ με περισσότερους από 5 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube, ο οποίος έχτισε το brand του μετά το Fox όντας το μόνο άτομο που ήταν πρόθυμο να πει αυτό που κανείς άλλος δεν θα έλεγε. Ο Τραμπ τώρα λέει στον Τζόναθαν Καρλ του ABC ότι ο Κάρλσον έχει «χάσει τον δρόμο του» και «δεν είναι αρκετά έξυπνος για να καταλάβει» τι σημαίνει το America First. Ο Κάρλσον έκτοτε έχει μεταφέρει την μάχη στο πλατό του Πιρς Μόργκαν και στην πλατφόρμα του Στιβ Μπάνον, προειδοποιώντας ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να «τελειώσει την προεδρία του Τραμπ». Ο Τεντ Κρουζ τον αποκάλεσε «τον πιο επικίνδυνο δημαγωγό στη χώρα». Αυτά όμως δεν συμβαίνουν σε συναντήσεις κεκλεισμένων των θυρών, αλλά σε podcast, ζωντανές μεταδόσεις και αναρτήσεις στο X.

Ο Ρόγκαν, ο άνθρωπος που ο Τραμπ ευχαρίστησε ονομαστικά μετά τις εκλογές του 2024, είπε στους ακροατές ότι ο πόλεμος στο Ιράν «φαίνεται τόσο παράλογος με βάση αυτό που έθεσε ως υποψήφιος» και ότι οι ψηφοφόροι αισθάνονται προδομένοι. Η Μέγκιν Κέλι είπε πως «κανείς δεν πρέπει να πεθάνει για μια ξένη χώρα» και ο Ματ Γουόλς αποκάλεσε τα μηνύματα της κυβέρνησης «το χειρότερο δυνατό πράγμα» που θα μπορούσε να είχε πει ο Μάρκο Ρούμπιο. Η Όουενς είχε ήδη πει ότι αν ξεσπάσει πόλεμος με το Ιράν, «θα κατηγορήσουν εμένα και τον Τάκερ Κάρλσον με κάποιο τρόπο».

Και μετά υπάρχει ο εμφύλιος πόλεμος Όουενς-Κερκ. Η Κάντις Όουενς σε επτά επεισόδια μιας σειράς στο YouTube, ισχυρίζεται, χωρίς να παρέχει αποδείξεις, ότι η Έρικα Κερκ συνδέεται με τα πάντα, από τον Έπσταϊν μέχρι… σατανιστικές τελετουργίες. Το πρώτο επεισόδιο έχει ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Η Μόλι Όλμστεντ του NPR δήλωσε ότι η διαμάχη εξακολουθεί να λαμβάνει χώρα σε μεγάλο βαθμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το σύστημα των μέσων ενημέρωσης του MAGA χτίστηκε πάνω στην αφοσίωση, δημόσιες εκδηλώσεις αφοσίωσης που λειτουργούσαν ως περιεχόμενο. Ομιλίες σε συλλαλητήρια, υποστηρικτικές δηλώσεις σε podcast. Επίθεση στα social εναντίον όποιου ξεπερνούσε τα όρια. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι το ίδιο σύστημα που λειτουργεί αντίστροφα. Προδοσίες με την ίδια ένταση, στις ίδιες πλατφόρμες, για το ίδιο κοινό. Το κίνημα που κεφαλαιοποίησε την αφοσίωση τώρα κεφαλαιοποιεί τη διάλυση.

Ρήγμα στις ΗΠΑ λόγω Ιράν: Ηχηρή παραίτηση του επικεφαλής του Κέντρου Αντιτρομοκρατίας – «Το Ισραήλ σε εξαπάτησε και μας παρέσυρε στον πόλεμο» λέει στον Τραμπ