«Υπονομεύουμε το καθεστώς» λέει ο Νετανιάχου, «θα συντριβεί η ραχοκοκαλιά της αλαζονείας» απαντούν οι Φρουροί – Live οι εξελίξεις

Μαίνεται η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή, ενώ ερωτήματα για την πορεία της που δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης πυροδοτεί το θρίλερ γύρω από τον φερόμενο θάνατο του επικεφαλής του συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς επιβεβαίωσε τον θάνατό του, ενώ το Ιράν δημοσίευσε χειρόγραφο μήνυμά του στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι σκότωσε τον διοικητή των δυνάμεων Basij, Γκολαμρεζά Σουλεϊμανί.

Το Ισραήλ έχει ξεκινήσει ένα νέο ευρείας κλίμακας κύμα επιθέσεων εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε όλη την Τεχεράνη, ενώ επεκτείνουν τις επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο εκδίδοντας σχετική προειδοποίηση. Την ίδια ώρα, το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους προς το Ισραήλ, ενώ και η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη έγινε στόχος μαζικής επίθεσης

Live όλες οι εξελίξεις:

Διαβάστε επίσης

Πρώην στρατηγός του ΝΑΤΟ απαντά στον Τραμπ: «Συμμετοχή στον πόλεμο είναι σαν να αγοράζεις εισιτήριο για τον Τιτανικό, αφού χτύπησε στον πάγο» (video)

USS Gerald R. Ford: Επιστρέφει άρον – άρον στη Σούδα, μετά τη φωτιά που έκαιγε για 30 ώρες

Ιράν: Ο ΟΗΕ διεξάγει έρευνα για το πολύνεκρο χτύπημα στο σχολείο θηλέων