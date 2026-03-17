Πρώην στρατηγός του ΝΑΤΟ απαντά στον Τραμπ: «Συμμετοχή στον πόλεμο είναι σαν να αγοράζεις εισιτήριο για τον Τιτανικό, αφού χτύπησε στον πάγο» (video)

Το αρνητικό έως ολοκληρωτικά αποδοκιμαστικό κλίμα που επικρατεί στην Ευρώπη για τον πόλεμο των Τραμπ και Νετανιάχου εναντίον του Ιράν, δεν θα μπορούσε ίσως να το περιγράψει κανείς καλύτερα από τον απόστρατο Γάλλο στρατηγό και πρώην αναπληρωτής αρχηγό επιτελείου του ΝΑΤΟ Μισέλ Γιάκοβλεφ.

Ο έμπειρος και ταυτόχρονα αιχμηρός στρατιωτικός έκανε τις τελευταίες ημέρες πολύ αιχμηρές δηλώσεις για τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Iράν και ειδικά για την έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ προς τις δυτικές χώρες να συμμετάσχουν στρατιωτικά.

«Δεν ενισχύεις μια αποτυχία», είπε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν πρέπει να μπουν σε έναν πόλεμο που ήδη δείχνει σημάδια στρατηγικής αποτυχίας. Τόνισε μάλιστα ότι η συμμετοχή στον συνασπισμό που ζητά ο Τραμπ είναι σαν «να αγοράζεις εισιτήριο για δείπνο στον Τιτανικό αφού έχει ήδη χτυπήσει το παγόβουνο».

Τόνισε ότι στο στρατιωτικό δόγμα υπάρχει βασικός κανόνας: «δεν ενισχύεις μια αποτυχημένη στρατηγική αλλάζεις κατεύθυνση», υπονοώντας σαφώς ότι η αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση δεν έχει πετύχει τους στόχους της.

Ο Γάλλος στρατηγός κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι προσπαθεί να μεταφέρει το βάρος του πολέμου στους συμμάχους της. «Οι ΗΠΑ ζητούν από τους συμμάχους να μοιραστούν το κόστος των δικών τους αποτυχιών», σημείωσε, αναφερόμενος προφανώς στην προσπάθεια του Τραμπ να δημιουργήσει διεθνή ναυτική δύναμη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, μετά τις ιρανικές ενέργειες που διατάραξαν την παγκόσμια ναυσιπλοΐα.

Ο Yakovleff υποστήριξε επίσης ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει παρουσιάσει καθαρό στρατηγικό σχέδιο. «Οι ΗΠΑ δεν έχουν εξηγήσει ποιος είναι ο τελικός πολιτικός στόχος της επιχείρησης, οι στρατιωτικές αποφάσεις φαίνεται να αλλάζουν συνεχώς και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν σχεδιάζονται με tweets που αλλάζουν κάθε δύο λεπτά».

Ως προς το ενδεχόμενο το ΝΑΤΟ να μπει σε έναν τέτοιο πόλεμο, ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. «Το NATO είναι αμυντική συμμαχία, για να συμμετάσχει σε επιχείρηση θα πρέπει να υπάρχει κοινή απόφαση και σαφής εντολή και η αμερικανική πρωτοβουλία δεν πληροί αυτές τις προϋποθέσεις» είπε.

Αποσαφήνισε επίσης ότι η Ευρώπη και άλλες δυνάμεις δεν θέλουν να εμπλακούν σε έναν ανεξέλεγκτο πόλεμο, καθώς πολλές χώρες – μεταξύ τους Γερμανία, Ιαπωνία και Αυστραλία – έχουν ήδη αρνηθεί να στείλουν στρατιωτική βοήθεια, ενώ και το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι δεν θα ανταποκριθεί στην έκκληση του Τραμπ.

«Η Ευρώπη δεν θέλει να εμπλακεί σε έναν πόλεμο με απρόβλεπτες συνέπειες και η απροθυμία αυτή δείχνει ότι η αμερικανική στρατηγική δεν έχει την πολιτική στήριξη που θα απαιτούσε μια μεγάλη πολεμική σύγκρουση» κατέληξε.

Κράξιμο και γύρισμα της πλάτης στον Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Το αίτημα -απειλή του Τραμπ έχει βρει τοίχο… Καμία χώρα δεν αποδέχτηκε να στείλει πολεμικά πλοία στη περιοχή του Ορμούζ και τα «πυρά» που δέχεται δεν περιορίζονται μόνο στον Γιάκοβλεφ.

«Είναι αληθινά απίστευτο αίτημα», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Φίλιπ Γκόρντον, ειδικός σε ζητήματα εθνικής ασφαλείας που εργάζεται στο κέντρο μελετών Brookings Institution.

«Ο Τραμπ θερίζει αυτό που έσπειρε με τους δασμούς, τη Γροιλανδία, τις κατηγορίες κατά του ΝΑΤΟ και την υποβάθμιση των συμμάχων του σε μάχες του παρελθόντος όπως στο Αφγανιστάν» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Φανταστείτε πως είστε ευρωπαίος ηγέτης που πρέπει να δικαιολογήσετε το ότι θέτετε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές όχι μόνο για αυτή την επιχείρηση, αλλά για έναν πρόεδρο ο οποίος δεν σταματά να σας προσβάλλει και να σας υποβαθμίζει εδώ και δεκαπέντε μήνες. Πάει πολύ».

Από την πλευρά του, ο Ερουάν Λαγκαντέκ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσιγκτον, πρόσθεσε: «Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πόλεμο χωρίς να συμβουλευτούν τους συμμάχους τους και τώρα ελπίζουν ότι θα έρθουν εκείνοι να διορθώσουν τη ζημιά, κάτι που δεν θα εκλάβουν καλά».

Σφοδρή κριτική δέχεται και από αξιωματούχους ο Τραμπ. Ο πρώην πρεσβευτής της Γαλλίας στις ΗΠΑ Ζεράρ Αρό, σχολίασε για τις απειλές του Τραμπ προκειμένου να στείλουν πλοίσ στο Ορμούζ: «Σε αυτό το επίπεδο, η λέξη θράσος είναι αληθινά πολύ λίγη. Απερισκεψία, τουπέ, ξετσιπωσιά, αλαζονεία».

