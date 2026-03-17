ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 14:15
17.03.2026 12:10

Η άγνωστη εταιρία που «κλέβει» τον Έλον Μασκ – Η «Teslaquila», το Cybercab και η πρό(σ)κληση της Κορσικής

Η εικόνα είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης

Λίγο πριν η Tesla λανσάρει ένα από τα πιο φιλόδοξα πρότζεκτ της, το Cybercab, δεν είναι η τεχνολογία που τη φρενάρει. Είναι μια μικρή, σχεδόν άγνωστη εταιρεία ποτών από τη Γαλλία.

Η εταιρεία λέγεται Unibev και εδρεύει στην πρωτεούσα στης Κορσικής, το παραθαλάσσιο Ajaccio. Μέχρι σήμερα δεν είχε καμία σχέση με αυτοκίνητα, ρομποτική ή τεχνολογία. Κι όμως, έχει καταφέρει να βάλει εμπόδιο σε ένα από τα πιο σημαντικά σχέδια του Έλον Μασκ.

Το «μπλόκο» στο Cybercab

Η Tesla ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το Cybercab, ένα αυτόνομο όχημα χωρίς οδηγό που αποτελεί βασικό κομμάτι του οράματος του Μασκ για το μέλλον των μετακινήσεων.

Το πρόβλημα; Το όνομα.

Η Unibev έχει ήδη καταθέσει αίτηση για το εμπορικό σήμα “Cybercab” στη Γαλλία, πριν προλάβει να το κατοχυρώσει η Tesla διεθνώς. Με βάση τους κανόνες των trademarks, αυτό της δίνει προτεραιότητα εκτός ΗΠΑ.

Με απλά λόγια, η Tesla μπορεί να αναγκαστεί:

είτε να πληρώσει για να αγοράσει το όνομα

είτε να αλλάξει ονομασία σε διεθνές επίπεδο

«Τρολάρισμα» ή έξυπνη κίνηση;

Η Tesla κατηγορεί την Unibev για κακόβουλη πρακτική και «κατάχρηση εμπορικών σημάτων». Υποστηρίζει ότι η εταιρεία δεν είχε ποτέ σκοπό να κατασκευάσει όχημα και απλώς προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το brand.

Από την άλλη, νομικοί εκτιμούν ότι αν αποδειχθεί πως η Unibev δεν χρησιμοποιεί πραγματικά το όνομα για προϊόν, η Tesla έχει καλές πιθανότητες να κερδίσει.

Μέχρι τότε όμως, η ζημιά έχει γίνει.

Ο άνθρωπος πίσω από την ιστορία

Πίσω από την Unibev βρίσκεται ο Jean-Louis Lentali, ένας δηλωμένος φαν της Tesla. Παρακολουθεί συστηματικά τις παρουσιάσεις της εταιρείας και αλληλεπιδρά με τον Μασκ στα social media.

Και δεν είναι η πρώτη φορά που τον «κλέβει».

Η περίεργη ιστορία με το ποτό «Teslaquila»

Δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη γαλλική εταιρεία μπλέκει με την Tesla.

Πριν από μερικά χρόνια, η Unibev είχε καταφέρει να κατοχυρώσει το όνομα «Teslaquila», ένα λογοπαίγνιο που είχε χρησιμοποιήσει ο ίδιος ο Έλον Μασκ σε ανάρτησή του. Τότε, πολλοί πίστεψαν ότι η Tesla θα κυκλοφορούσε δικό της ποτό.

Η Unibev όμως κινήθηκε πιο γρήγορα.

Κατοχύρωσε το όνομα και το χρησιμοποίησε για να λανσάρει δικό της προϊόν, μια μπύρα με την ονομασία «Teslaquila», με ετικέτα που απεικόνιζε τον Νίκολα Τέσλα.

Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας δεν δίστασε να το κάνει και πιο προσωπικό. Μετά τη νομική επιτυχία, έστειλε μήνυμα στον Μασκ στα social media, προσκαλώντας τον στην Κορσική για να δοκιμάσει το ποτό.

Ένα μικρό εμπόδιο, με μεγάλες συνέπειες

Η υπόθεση μπορεί να τραβήξει μέχρι το 2027. Αν συμβεί αυτό, η Tesla θα βρεθεί σε μια περίεργη κατάσταση: να έχει έτοιμο προϊόν, αλλά νομικά δεμένη σε ένα κρίσιμο κομμάτι του branding.

Και αυτό, σε μια περίοδο που θέλει να κυριαρχήσει στην αγορά των αυτόνομων οχημάτων.

Το ερώτημα είναι απλό: πρόκειται για μια έξυπνη επιχειρηματική κίνηση ή για το πιο επιτυχημένο «τρολάρισμα» απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες του κόσμου;

