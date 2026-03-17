Ακούστηκε κι αυτό: Τούρκος ναύαρχος πρότεινε στην Ελλάδα να στείλει τους Patriot στην Τουρκία για «την προστασία του ΝΑΤΟ» (video)

Μία ιδέα που προκάλεσε αρκετά ειρωνικά σχόλια, είχε Τούρκος ναύαρχος, καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή για τα συστήματα Patriot.

Πρόκειται για τον Τζιχάντ Γιαϊτζί, εκ των εμπνευστών της «Γαλάζιας Πατρίδας», ο οποίος πρότεινε στην Ελλάδα να μεταφέρει τους Patriot σε τουρκικό έδαφος προκειμένου να προστατεύσει τον εναέριο χώρο του… ΝΑΤΟ.

«Αφού οι Έλληνες θέλουν να προστατεύσουν την νατοϊκή περιοχή (Βουλγαρία, Κύπρο, στρατιωτική βάση της Σούδας), ας μην τοποθετήσει τους Patriot στα αποστρατικοποιημένα ελληνικά νησιά, αλλά στο έδαφος της νατοϊκής συμμάχου, την Τουρκία».

Αυτό σκέφτηκε και… ξεστόμισε ο Τούρκος ναύαρχος, σε μια δήλωση που προφανώς δεν μπορεί να ληφθεί σοβαρά.

