ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 00:15
Πόλη στην Ιταλία προειδοποιεί: «Πλύνετε τα ούρα των σκύλων σας αλλιώς πληρώστε πρόστιμο 500 ευρώ»

Οι ιδιοκτήτες σκύλων σε μια ιταλική πόλη-λιμάνι θα υποχρεούνται να καθαρίζουν τα ούρα των κατοικίδιων ζώων τους από τους δημόσιους χώρους, διαφορετικά θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως και 500 ευρώ.

Ο Λούκα Σαλβέτι, δήμαρχος του Λιβόρνο, στις ακτές της Τοσκάνης, εισήγαγε το μέτρο μετά από παράπονα κατοίκων για την οσμή ούρων σκύλων, ιδιαίτερα σε πάρκα και παιδικές χαρές.

Οι ιδιοκτήτες σκύλων θα πρέπει να έχουν μαζί τους μπουκάλια νερού και ψεκαστήρες για να καθαρίζουν τα πεζοδρόμια, τα παγκάκια, ακόμη και τις ρόδες των σταθμευμένων αυτοκινήτων και σκούτερ.

Απαγορεύεται στα κατοικίδιά τους να ουρούν κοντά σε πόρτες και παράθυρα, και ιδιαίτερα στις εισόδους καταστημάτων, γραφείων και σπιτιών.

Το συμβούλιο του Σαλβέτι ανέφερε σε ανακοίνωσή του το μέτρο: «Οι δημόσιοι χώροι αποτελούν κοινοτική περιουσία που πρέπει να προστατεύεται για να διασφαλίζεται η ευπρέπεια, η υγιεινή και η αστική βιωσιμότητα».

Το συμβούλιο δήλωσε ότι ανταποκρινόταν σε «πολυάριθμες αναφορές κατοίκων που επισημαίνουν την ενόχληση που προκαλούν οι δυσάρεστες οσμές και τα προβλήματα υγείας και υγιεινής που προκύπτουν από την παρουσία υγρών ζωικών αποβλήτων σε χώρους που προορίζονται για κοινωνικοποίηση ενηλίκων και παιδιών».

Ανέφερε ότι το μέτρο ήταν ιδιαίτερα απαραίτητο υπό το πρίσμα της μεγάλης αύξησης του αριθμού των κατοικίδιων ζώων, ιδίως των σκύλων.

Το μέτρο θα ισχύει για όποιον βγάζει βόλτα έναν σκύλο, είτε πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του είτε για κάποιον που φροντίζει το ζώο, και θα ισχύει μεταξύ 20 Μαΐου και 31 Οκτωβρίου, την περίοδο που θεωρείται η πιο κρίσιμη λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών και των χαμηλότερων βροχοπτώσεων.

Όσοι αποδειχθούν ότι έχουν παραβιάσει τους κανόνες αντιμετωπίζουν πρόστιμα μεταξύ 25 και 500 ευρώ.

Παρόμοιοι κανόνες ισχύουν ήδη στο Λιβόρνο για τα περιττώματα των σκύλων, με τους περιπατητές σκύλων να υποχρεούνται να φέρουν εξοπλισμό για τη συλλογή των περιττωμάτων. Οι περιπατητές σκύλων μπορούν να υποβληθούν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους από δημόσιους υπαλλήλους για να διασφαλιστεί ότι είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι για την εργασία.

Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, ηγέτες στο Μπολζάνο πυροδότησαν διαμάχη μεταξύ ομάδων υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ζώων, αφού πρότειναν έναν φόρο επί των σκύλων ύψους 1,50 ευρώ τη βραδιά για τους σκύλους που επισκέπτονται τη βόρεια ιταλική επαρχία και 100 ευρώ ετησίως ανά σκύλο για τους ιδιοκτήτες σκύλων που κατοικούν, με τα έσοδα να χρησιμοποιούνται για την απαλλαγή των δρόμων από την ακαταστασία των σκύλων.

Διαβάστε επίσης:

Οι ΗΠΑ αναζητούν βοήθεια για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, ενώ ο Τραμπ επιτίθεται σε συμμάχους

Βολές Χαμενεΐ κατά ΗΠΑ: Είναι χάρτινη τίγρη, ούτε τις βάσεις τους δεν μπορούν να προστατέψουν

Για αναξιοπιστία των ΗΠΑ μιλά η ΕΕ μετά τους νέους δασμούς Τραμπ – «Απαράδεκτη συμπεριφορά»

Νικηφόρα πρεμιέρα για την Εθνική πόλο, 15-11 την Ιταλία

Οι ΗΠΑ αναζητούν βοήθεια για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, ενώ ο Τραμπ επιτίθεται σε συμμάχους

Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου: Μπλόκο από τα βραβεία Όσκαρ σε «ηθοποιούς» και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί από Τεχνητή Νοημοσύνη

Το Air Force One του Τραμπ, δώρο από το Κατάρ, θα διατηρήσει το πολυτελές βασιλικό εσωτερικό του

Πέννες αλ μπάφο

Το συγκινητικό «αντίο» πιλότου της Aegean μετά την τελευταία προσγείωση: Σήμερα δεν αλλάζω επάγγελμα αλλά τρόπο ζωής (video)

Το κίνημα των γαλάζιων βουλευτών, η διάλυση του ευρωΣΥΡΙΖΑ και ο Αρβανίτης, γκάφα Παπασταύρου, ο φάκελος Λαζαρίδη και μία παλιά ιστορία Καραμανλή – Δένδια

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους για την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα: «Εύχομαι να υπήρχε καλύτερη ενημέρωση»

