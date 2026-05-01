Οι ΗΠΑ αναζητούν βοήθεια για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, ενώ ο Τραμπ επιτίθεται σε συμμάχους

Αφού αρχικά ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται βοήθεια για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, η κυβέρνηση ξεκίνησε μια νέα προσπάθεια να πείσει τους συμμάχους να βοηθήσουν στη μετακίνηση πλοίων μέσω του κρίσιμου περάσματος που έχει αποκλειστεί από το Ιράν.

Σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα που είδε το NBC News, το Υπουργείο Εξωτερικών επιδιώκει να δημιουργήσει έναν νέο συνασπισμό που ονομάζεται «Maritime Freedom Construct».

Πρόκειται για μια κοινή πρωτοβουλία με το Πεντάγωνο για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εταίρων για την ασφαλή διέλευση μέσω του στενού και για τον συντονισμό διπλωματικών και οικονομικών ενεργειών κατά του Ιράν, σύμφωνα με το υπόμνημα που στάλθηκε σε όλες τις διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ.

Η προσπάθεια αποτελεί την τελευταία απόπειρα της κυβέρνησης Τραμπ να αποσπάσει τον έλεγχο του στενού από το Ιράν, καθώς οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας εκτοξεύονται, οι διπλωματικές προσπάθειες βαλτώνουν και η αντιπαράθεση για το μέλλον του στενού συνεχίζεται χωρίς προβλέψιμο τέλος.

Το Ιράν άρχισε να εμποδίζει την είσοδο πλοίων στο Στενό του Ορμούζ λίγο αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν την εκστρατεία βομβαρδισμού στις 28 Φεβρουαρίου. Αφού ζήτησε πρώτα βοήθεια από τους συμμάχους, ο Τραμπ αργότερα δήλωσε ότι το στενό δεν ήταν δικό του πρόβλημα και ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ θα έπρεπε να επιλύσουν οι ίδιοι το ζήτημα της πρόσβασης.

credit: AP

Έκτοτε, οι τιμές της ενέργειας έχουν εκτοξευθεί σε υψηλό τετραετίας και η δημοτικότητα του Τραμπ έχει μειωθεί, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του NBC News.

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, δεν υπάρχει μεγάλο κίνητρο για να ενταχθεί κανείς στον διεθνή συνασπισμό που έχουν συστήσει οι ΗΠΑ. Ο πόλεμος βρήκε πολλούς συμμάχους των ΗΠΑ απροθυμους να εμπλακούν στον πόλεμο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επιτεθεί και επιπλήξει ολοένα και περισσότερο τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, υπόσχοντας εκ νέου να επανεκτιμήσει την ένταξη στη διατλαντική συμμαχία για την αντίστασή τους στη σύγκρουση.

Μόλις αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ απείλησε να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη Γερμανία, μετά από σχόλια του Φρίντριχ Μερτς, του καγκελαρίου της Γερμανίας, ο οποίος δήλωσε: «Οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν στρατηγική».

Και το βράδυ της Πέμπτης, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα αποσύρει επίσης στρατεύματα από την Ιταλία και την Ισπανία.

«Γιατί να μην το κάνω; Η Ιταλία δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου και η Ισπανία ήταν απαίσια, απολύτως απαίσια», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Μια προσωρινή εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου για να δοθεί στις ΗΠΑ και το Ιράν περιθώριο να διαπραγματευτούν τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα του στενού, αλλά οι συνομιλίες δεν έχουν αποφέρει καρπούς. Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων στο στενό και έχουν μπλοκάρει τουλάχιστον 41 πλοία.

Τα επόμενα βήματα δεν είναι σαφή, αλλά ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο NBC News ότι το προγραμματισμένο ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα στα μέσα Μαΐου, η οποία έχει δεσμούς με το Ιράν, είναι μεταξύ των παραγόντων που συμβάλλουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς ζυγίζει τις επιλογές.

Η επίσκεψή του στο Πεκίνο για να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, η οποία είχε ήδη αναβληθεί μία φορά λόγω του πολέμου στο Ιράν, αποτελεί «προτεραιότητα» και ο Λευκός Οίκος δεν θέλει πραγματικά να την αναβάλει ξανά, σύμφωνα με το NBC News.

Στο υπόμνημα του Υπουργείου Εξωτερικών, ζητήθηκε από τους διπλωμάτες να προτείνουν τον πολυεθνικό συντονιστικό φορέα σε ξένους αξιωματούχους έως την Παρασκευή και να διαβεβαιώσουν τους συμμάχους και τους εταίρους ότι «όλα τα επίπεδα εμπλοκής είναι ευπρόσδεκτα».

Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ ενθάρρυνε προηγουμένως άλλους συμμάχους και έθνη να αναλάβουν την ηγεσία στη δημιουργία παρόμοιων συντονιστικών φορέων, αυτός ο νέος συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ έχει ως στόχο να «καλύψει κενά που δεν αντιμετωπίζονται επί του παρόντος» και θα είναι «συμπληρωματικός σε άλλες ομάδες εργασίας για την ασφάλεια στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας ναυτιλιακού σχεδιασμού που ηγούνται το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία», σύμφωνα με το υπόμνημα.

«Προσβλέπουμε στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία για την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και τον στενό συντονισμό αυτών των προσπαθειών», ανέφερε το τηλεγράφημα. «Το MFC θα παραμείνει δομικά ανεξάρτητο, αν και επιδιώκουμε στενή συνεργασία για την επίτευξη της ισχυρότερης δυνατής αρχιτεκτονικής θαλάσσιας ασφάλειας».

Το Υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκε να παράσχει έναν κατάλογο χωρών που αναμένεται να ενταχθούν στην ομάδα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, αλλά τα στελέχη του ενημερώθηκαν να μην απευθύνονται σε «αντιπάλους των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας, της Κίνας, της Λευκορωσίας και της Κούβας».

Το τηλεγράφημα που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από την Wall Street Journal κατέστησε επίσης σαφές ότι «οποιαδήποτε μελλοντική ναυτική κατασκευή πρέπει να αποκλείει τη συμμετοχή του Ιράν».

«Προσκαλούμε τη χώρα σας να συμμετάσχει στο MFC ως διπλωματικός ή/και στρατιωτικός εταίρος σε αυτήν την κρίσιμη πρωτοβουλία», αναφέρει ένα προτεινόμενο σημείο συζήτησης για τους διπλωμάτες. «Η συμμετοχή σας θα ενισχύσει τη συλλογική μας ικανότητα να αποκαταστήσουμε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και να προστατεύσουμε την παγκόσμια οικονομία».

