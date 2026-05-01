Άγρια επίθεση σε μοναχή από Ισραηλινό: Την έσπρωξε και την κλωτσούσε

Άγρια επίθεση από Ισραηλινό δέχθηκε Γαλλίδα μοναχή στο Όρος Σιών στην Ιερουσαλήμ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο 36χρονος Ισραηλινός τρέχει κατά πάνω της και την σπρώχνει, στη συνέχεια τρέπεται σε φυγή, αλλά επιστρέφει και κλωτσά τη μοναχή όσο εκείνη κείτεται στον πεζόδρομο.

Το θύμα είναι αναγνωρισμένη ερευνήτρια στη Γαλλική Βιβλική και Αρχαιολογική Σχολή της Ιερουσαλήμ (EBAF).

Ο 36χρονος Ισραηλινός συνελήφθη την επόμενη ημέρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε την επίθεση «επαίσχυντη» και έκανε λόγο για πράξεις που αντιβαίνουν στις αρχές του σεβασμού και της θρησκευτικής ελευθερίας.

