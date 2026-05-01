Δεκατέσσερις Φρουροί της Επανάστασης σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης απομάκρυνσης μη εκραγέντων πυρομαχικών

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars αναφέρει ότι 14 μέλη του IRGC σκοτώθηκαν και δύο άλλα τραυματίστηκαν όταν εξερράγησαν μη εκραγέντα πυρομαχικά στη βορειοδυτική επαρχία Ζαντζάν.

Το προσωπικό ήταν μέρος μιας εξειδικευμένης μονάδας που είχε αναλάβει την απομάκρυνση μη εκραγέντων πυρομαχικών από την περιοχή, η οποία, σύμφωνα με το πρακτορείο, έχει θέσει σε κίνδυνο περίπου 1.200 εκτάρια γεωργικής γης.

