Οι ισραηλινές αρχές μεταφέρουν στο Ισραήλ για ανάκριση δύο ακτιβιστές από τον στολίσκο για τη Γάζα – Έντονη αντίδραση Ισπανίας-Βραζιλίας

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι μεταφέρουν στο Ισραήλ για ανάκριση δύο ακτιβιστές υψηλού προφίλ, οι οποίοι ηγήθηκαν ενός στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Γάζα και οι οποίοι συνελήφθησαν από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα της Μεσογείου. Οι κυβερνήσεις της Ισπανίας και της Βραζιλίας κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι «απήγαγε» πολίτες του.

Οι ακτιβιστές, ο Ισπανο-Σουηδός πολίτης παλαιστινιακής καταγωγής Σαΐφ Αμπουκέσεκ και ο Βραζιλιάνος πολίτης Τιάγκο Άβιλα, ήταν μεταξύ δεκάδων ακτιβιστών που αναχαιτίστηκαν από το ισραηλινό ναυτικό στα ανοικτά των ακτών της Κρήτης. Είναι μέλη της διευθύνουσας επιτροπής του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, της οποίας η αποστολή ήταν να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να φέρει κάποια ανθρωπιστική βοήθεια στο παλαιστινιακό έδαφος.

Συνολικά, 22 σκάφη και 175 ακτιβιστές αναχαιτίστηκαν από το ισραηλινό ναυτικό. Ακτιβιστές ανέφεραν ότι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στα σκάφη τους, έσπασαν μηχανές και συνέλαβαν μερικούς από τους επιβαίνοντες. Το περιστατικό συνέβη εκατοντάδες μίλια από τη Γάζα και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Τετάρτη έως την Πέμπτη.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έπρεπε να λάβουν έγκαιρα μέτρα κατά του στολίσκου προτού φτάσει στα ισραηλινά ύδατα λόγω του μεγάλου αριθμού σκαφών που εμπλέκονται.

Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Παρασκευή στο X ότι οδηγεί τους δύο ακτιβιστές στο Ισραήλ για ανάκριση και ότι ο Αμπουκέσεκ είναι «ύποπτος για σχέση με τρομοκρατική οργάνωση» και ο Άβιλα «ύποπτος για παράνομη δραστηριότητα», χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία.

Σε κοινή δήλωση, οι κυβερνήσεις της Βραζιλίας και της Ισπανίας καταδίκασαν «την απαγωγή δύο πολιτών τους σε διεθνή ύδατα από την κυβέρνηση του Ισραήλ». Σε αντίθεση με άλλους συμμετέχοντες στον στολίσκο που αποβιβάστηκαν στην Κρήτη, οι Ισπανοί και Βραζιλιάνοι ακτιβιστές παρέμειναν κρατούμενοι σε πλοίο του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

«Αυτή η κατάφωρα παράνομη ενέργεια των ισραηλινών αρχών εκτός της δικαιοδοσίας τους συνιστά παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, η οποία μπορεί να επικαλεστεί ενώπιον διεθνών δικαστηρίων και ενδέχεται να συνιστά έγκλημα στις αντίστοιχες εθνικές μας δικαιοδοσίες», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι κυβερνήσεις και των δύο εθνών απαίτησαν την άμεση επιστροφή των πολιτών τους και άμεση προξενική πρόσβαση.

Ακτιβιστές λένε ότι υπέστησαν κακομεταχείριση από τις ισραηλινές δυνάμεις

Ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud απηύθυνε έκκληση για διεθνή υποστήριξη ώστε να πιεστεί το Ισραήλ να απελευθερώσει τους ακτιβιστές. Δήλωσε ότι ανησυχεί ιδιαίτερα για τον Αμπουκέσεκ, ο οποίος επέβαινε σε σκάφος παρατηρητών και δεν σχεδίαζε να πλεύσει προς τη Γάζα, και την Άβιλα.

«Δεν γνωρίζουμε αν εξακολουθούν να βρίσκονται σε ελληνικά ύδατα», δήλωσε η σύζυγος της Άβιλα, Λάρα Σόουζα. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση της Βραζιλίας της είπε ότι μόλις οι δύο ακτιβιστές οδηγηθούν σε διεθνή ύδατα, θα γίνει πιο δύσκολο να επιτευχθεί η απελευθέρωσή τους.

Σε ηχητικό μήνυμα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, απαίτησε την άμεση απελευθέρωση του Αμπουκέσεκ. Περίπου 30 άλλοι Ισπανοί πολίτες αποβιβάστηκαν στην Κρήτη και έλαβαν βοήθεια από την πρεσβεία στην Ελλάδα, είπε.

Οι διοργανωτές του στολίσκου δήλωσαν ότι οι ισραηλινές αρχές αρνήθηκαν στους ακτιβιστές τροφή και νερό και τους ανάγκασαν «να κοιμούνται σε δάπεδα που είχαν πλημμυρίσει σκόπιμα και επανειλημμένα».

Όταν οι ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν στην απαγωγή του Αμπουκέσεκ και της Άβιλα, η ομάδα αντιστάθηκε και αντιμετώπισε «καθαρή βία», ανέφεραν οι διοργανωτές του στολίσκου σε ανακοίνωσή τους την Παρασκευή. «Οι συμμετέχοντες γρονθοκοπήθηκαν, κλωτσήθηκαν και σύρθηκαν κατά μήκος του καταστρώματος με τα χέρια τους δεμένα πίσω από την πλάτη τους. Υπέστησαν σπασμένες μύτες, ραγισμένα πλευρά και αιματηρούς ξυλοδαρμούς. Έριξαν ακόμη και πυροβολισμούς εναντίον τους μέσα στο χάος».

Περίπου 34 άτομα, συμπεριλαμβανομένων πολιτών των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, της Κολομβίας, της Ιταλίας, της Ουκρανίας και άλλων, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο κατά την αποβίβαση, ανέφεραν οι διοργανωτές.

Οι ισραηλινές αρχές δεν απάντησαν αμέσως στις κατηγορίες. Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ακτιβιστές «που αποβιβάστηκαν από τα σκάφη αποβιβάστηκαν σώοι και αβλαβείς».

Από τα 53 σκάφη που έπλεαν πριν από την αναχαίτιση, τα 31 έφτασαν σε ασφαλή νερά και θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους να «σπάσουν την παράνομη πολιορκία της Γάζας», ανέφεραν οι διοργανωτές. Ο στολίσκος απέπλευσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα από τη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Πέμπτη ότι ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα πλοία του από την περιοχή και προσέφερε τις «καλές υπηρεσίες» του για την αποβίβαση των ακτιβιστών στην Ελλάδα και τον επαναπατρισμό τους.

Οι ΗΠΑ καταδικάζουν τον στολίσκο

Διαμαρτυρίες αλληλεγγύης προς τον στολίσκο ξέσπασαν σε αρκετές πρωτεύουσες, όπως στη Ρώμη, την Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον στολίσκο ως «πρωτοβουλία υπέρ της Χαμάς» και κάλεσε τους συμμάχους να αρνηθούν την πρόσβαση των πλοίων στα λιμάνια, μεταξύ άλλων ενεργειών.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από όλους τους συμμάχους μας, ιδίως από εκείνους που έχουν δεσμευτεί να υποστηρίξουν το επιτυχημένο Σχέδιο των 20 Σημείων του Προέδρου Τραμπ, να αναλάβουν αποφασιστική δράση ενάντια σε αυτό το άνευ νοήματος πολιτικό κόλπο», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η τελευταία προσπάθεια του στολίσκου να φτάσει στη Γάζα έρχεται λιγότερο από ένα χρόνο αφότου οι ισραηλινές αρχές ματαίωσαν προηγούμενη προσπάθεια της οργάνωσης. Σε αυτήν συμμετείχαν περίπου 50 σκάφη και περίπου 500 ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδέζας ακτιβίστριας για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, του εγγονού του Νέλσον Μαντέλα, Μάντλ Μαντέλα, και αρκετών ευρωβουλευτών και βουλευτών.

Το Ισραήλ συνέλαβε, κράτησε και αργότερα απέλασε τους συμμετέχοντες.

Διαβάστε επίσης:

Διαβάστε επίσης:

