Το Air Force One του Τραμπ, δώρο από το Κατάρ, θα διατηρήσει το πολυτελές βασιλικό εσωτερικό του

Όταν η βασιλική οικογένεια του Κατάρ απέκτησε ένα πολυτελές τζετ για τον ιδιωτικό της στόλο πριν από μια δεκαετία και πλέον, το Boeing 747 ήταν εξοπλισμένο με την πλούσια επίπλωση και τα περίτεχνα στολίδια που θα ταίριαζαν σε μια από τις πλουσιότερες οικογένειες του κόσμου.

Τώρα, καθώς το τζάμπο τζετ αναμένεται να γίνει ιδιοκτησία του Προέδρου Τραμπ αυτό το καλοκαίρι, αξιωματούχοι λένε ότι το πλούσιο εσωτερικό του αεροπλάνου θα μοιάζει αξιοσημείωτα παρόμοιο.

Το τζετ έχει υποστεί μια γενική επισκευή 400 εκατομμυρίων δολαρίων για να προετοιμαστεί για τον πρόεδρο. Αυτές οι τροποποιήσεις, ωστόσο, δεν επικεντρώθηκαν στην αισθητική, αλλά μάλλον σε άκρως απόρρητο εξοπλισμό επικοινωνιών που θα επέτρεπε στον αρχηγό να διοικεί τη χώρα από τους αιθέρες.

Οι αλλαγές στο εσωτερικό έχουν επικεντρωθεί στην αφαίρεση των πινακίδων εξόδου στην αραβική γλώσσα και των σύγχρονων έργων τέχνης που κάποτε απολάμβαναν οι βασιλείς του Κατάρ. Ωστόσο, τα υπερμεγέθη δερμάτινα καθίσματα, οι βελούδινοι καναπέδες, ακόμη και οι ψεύτικες βιβλιοθήκες παραμένουν, αν και τώρα έχουν τοποθετηθεί στους τοίχους οι προεδρικές σφραγίδες των ΗΠΑ, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Σε γενικές γραμμές, το αεροπλάνο που παραλαμβάνουμε βρίσκεται στην ίδια κατάσταση από εσωτερικής άποψης», δήλωσε σε συνέντευξή του ο στρατηγός Ντέιλ Γουάιτ , ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που ανέλαβε το υψηλού προφίλ έργο πέρυσι.

Το πολυτελές τζετ δωρήθηκε στις ΗΠΑ από την κυβέρνηση του Κατάρ πέρυσι, αφού ο Τραμπ παραπονέθηκε ότι τα αεροπλάνα με τα οποία ήταν υποχρεωμένος να πετάει ως πρόεδρος ήταν πολύ παλιά και μικρά.

Η προθυμία του Τραμπ να δεχτεί το αεροσκάφος ως δώρο από μια ξένη δύναμη έθεσε μια σειρά από ηθικά ζητήματα και ανησυχίες ασφαλείας, μεταξύ άλλων από ορισμένους συντηρητικούς συμμάχους. Ο Τραμπ είπε ότι θα ήταν «ηλίθιο» να το απορρίψει.

Ο Τραμπ δεν έδωσε την κατεύθυνση για το εσωτερικό, δήλωσαν αξιωματούχοι της Πολεμικής Αεροπορίας, αν και ο πρόεδρος επέλεξε το κόκκινο, λευκό και μπλε σχέδιο που θα βαφτεί στο εξωτερικό.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Το αεροπλάνο έχει ολοκληρώσει τις πτητικές δοκιμές και αναμένεται να φτάσει στην Κοινή Βάση Άντριους έξω από την Ουάσινγκτον, DC, αυτό το καλοκαίρι.

Το κομψό εσωτερικό του αεροπλάνου θα είναι αισθητά πιο πολυτελές από το τρέχον Air Force One, το οποίο είναι γνωστό για τα μικρότερα, παλαιωμένα καθίσματα business class για εγχώρια αεροσκάφη και τις χρηστικές αίθουσες συνεδριάσεων.

«Το επίπεδο λεπτομέρειας που προσδίδουν τα ξένα έθνη στα αεροπλάνα των αρχηγών κρατών τους είναι πολύ διαφορετικό από την προσέγγιση που χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία επικεντρώνεται πολύ περισσότερο στη χρησιμότητα», δήλωσε ο Γουάιτ.

Οι αξιωματούχοι της Πολεμικής Αεροπορίας τόνισαν ότι η ασφάλεια ήταν πρωταρχικής σημασίας.

«Αυτό θα είναι ένα αεροπλάνο που θα μεταφέρει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε ο Γουάιτ. «Δεν κάναμε καμία έκπτωση όσον αφορά τη διασφάλιση ότι η ασφάλεια ήταν ακριβώς αυτό που έπρεπε να είναι».

Ο Τραμπ έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για την αγορά νέων αεροσκαφών που θα χρησιμεύσουν ως Air Force One από την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, διατηρώντας ένα μοντέλο του νέου αεροσκάφους στο Οβάλ Γραφείο.

Τα δύο Boeing 747 που χρησιμοποιούνται σήμερα για το Air Force One είναι σχεδόν 40 ετών, και τέθηκαν σε υπηρεσία κατά τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου. Είναι ακριβά στη λειτουργία τους και παρουσιάζουν βλάβες συχνότερα, όπως συνέβη και σε ένα τον Ιανουάριο λίγο μετά την αναχώρηση του Τραμπ από την Ουάσινγκτον για το Νταβός.

Την εποχή που ο Τραμπ επανεξελέγη το 2024, αξιωματούχοι της Πολεμικής Αεροπορίας άρχισαν να διερευνούν επιλογές για την απόκτηση ενός αεροπλάνου που θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως προσωρινό Air Force One.

Η Πολεμική Αεροπορία εντόπισε 10 Boeing 747-8 σε διαμόρφωση VIP, δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας. Κανένα δεν βρισκόταν στις ΗΠΑ. Το αεροπλάνο του Κατάρ ήταν ένα από τα αεροπλάνα που περιλαμβάνονται στη λίστα.

Τον Φεβρουάριο του 2025, ο Πρόεδρος Τραμπ περιηγήθηκε στο αεροπλάνο του Κατάρ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, κοντά στο κλαμπ του στο Μαρ-α-Λάγκο. Μέχρι τον Μάιο του ίδιου έτους, η κυβέρνηση Τραμπ είχε ξεκινήσει συνομιλίες με την κυβέρνηση του Κατάρ για την απόκτηση του αεροπλάνου ως δώρο, μια κίνηση που εγείρει νομικά και ηθικά ζητήματα.

Αφού οι Καταριανοί παρέδωσαν το αεροπλάνο στην Πολεμική Αεροπορία τον Μάιο του 2025, αυτό μεταφέρθηκε σε εγκαταστάσεις της L3Harris Technologies στο Τέξας. Εκεί, το εσωτερικό αποσυναρμολογήθηκε για να διασφαλιστεί ότι δεν υπήρχαν κρυμμένοι κοριοί ή τεχνολογία κατασκοπείας στο εσωτερικό, δήλωσαν αξιωματούχοι της Πολεμικής Αεροπορίας. Ο Γουάιτ και άλλοι αξιωματούχοι της Πολεμικής Αεροπορίας αρνήθηκαν να δώσουν λεπτομέρειες για το πώς το αεροπλάνο ελέγχθηκε για απειλές.

«Η πλήρης συμμετοχή της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και των υπηρεσιών που υπάρχουν εντός αυτής της κυβέρνησης έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι πρόκειται για ένα ασφαλές αεροσκάφος», δήλωσε ο Γουάιτ.

Η L3Harris πραγματοποίησε το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών τροποποίησης, ενώ η Boeing παρείχε τεχνική βοήθεια ως ο αρχικός κατασκευαστής.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η απόφαση να διατηρηθεί το εσωτερικό είχε ως στόχο να διατηρηθεί χαμηλό το κόστος τροποποίησης και να ολοκληρωθεί γρήγορα. Οι αλλαγές στο εσωτερικό θα απαιτούσαν ειδικές παραγγελίες και η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας θα έπρεπε στη συνέχεια να πιστοποιήσει το αεροσκάφος.

«Ο τελικός μας πελάτης μάς έδωσε την ευελιξία να μην επικεντρωθούμε στα αισθητικά κομμάτια», είπε ο Γουάιτ.

Δύο Boeing 747 που εξακολουθούν να έχουν συμβόλαιο για να γίνουν το επόμενο Air Force One πλήρους απασχόλησης έχουν εν μέρει καθυστερήσει λόγω προβλημάτων με τη δημιουργία προσαρμοσμένων εσωτερικών χώρων. Η εταιρεία που έκανε τις αρχικές εργασίες εσωτερικού χώρου πτώχευσε το 2021.

«Δεν μπορώ να υποτιμήσω την πολυπλοκότητα και τη μηχανική που εμπλέκονται στη διαμόρφωση του εσωτερικού ενός αεροπλάνου τύπου αρχηγού κράτους», είπε ο Γουάιτ. «Υπάρχουν τόσο λίγοι εργολάβοι στον κόσμο που μπορούν να το κάνουν αυτό αποτελεσματικά».

Τα δύο τρέχοντα 747 του Air Force One έχουν ορισμένες δυνατότητες που δεν θα έχει το νέο καταριανό τζετ.

Το αεροπλάνο του Κατάρ έχει λιγότερα ψυγεία από τα υπάρχοντα αεροπλάνα, πράγμα που σημαίνει ότι άλλα αεροσκάφη που πετούν μαζί του ίσως χρειαστεί να μεταφέρουν το φαγητό του προέδρου. Η εγκατάσταση των επιπλέον ψυγείων θα ήταν ένα σημαντικό μηχανικό έργο, σύμφωνα με αξιωματούχο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το αεροπλάνο θα έχει μόνο ένα σετ δικών του αεροσκαφών, τα οποία θα χρησιμοποιούνται σε τοποθεσίες που δεν διαθέτουν συνήθως αεροσκάφη τοποθετημένα σε φορτηγά. Η προσθήκη των αυτοαναδιπλούμενων σκαλοπατιών θα απαιτούσε «σημαντικές δομικές αλλαγές για να γίνουν οι πόρτες μεγαλύτερες», δήλωσε ο Γουάιτ.

Σε αντίθεση με το τρέχον Air Force One, το οποίο διαθέτει ειδική καμπίνα Τύπου, οι διατάξεις των καθισμάτων των μέσων ενημέρωσης θα είναι διαφορετικές στο καταριανό αεροπλάνο. Δεδομένου ότι οι τοίχοι των κτιρίων θα καθυστερούσαν την παράδοση του αεροπλάνου, τα καθίσματα Τύπου θα χωρίζονται από τα καθίσματα του προσωπικού με μια χοντρή κουρτίνα, δήλωσε ο αξιωματούχος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Επίσης, το νέο αεροσκάφος του Κατάρ δεν θα μπορεί να πετάει σε αποστολές «Golden Eagle» — το όνομα που δίνεται σε πτήσεις που μεταφέρουν τα λείψανα ενός πρώην προέδρου.

Ο Γουάιτ είπε ότι ο περιορισμός είναι αποτέλεσμα της επιλογής των αξιωματούχων να μην εγκαταστήσουν μεγαλύτερες πόρτες στο πίσω μέρος του αεροσκάφους. Το αποτέλεσμα είναι ότι εάν ένας πρώην πρόεδρος πεθάνει πριν κατασκευαστεί ένα από τα δύο νέα αεροσκάφη Air Force One, η σορός θα μεταφερθεί σε ένα από τα δύο υπάρχοντα 747 του Air Force One.

Διαβάστε επίσης:

«Πολεμική» ρητορική και έντονη αντίδραση από ΕΕ για τους νέους δασμούς Τραμπ – Προειδοποιεί με αντίποινα

Οι ισραηλινές αρχές μεταφέρουν στο Ισραήλ για ανάκριση δύο ακτιβιστές από τον στολίσκο για τη Γάζα – Έντονη αντίδραση Ισπανίας-Βραζιλίας

Το Ιράν χαλαρώνει τους όρους για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ – Αποσύρει από το τραπέζι την άρση αποκλεισμού των Στενών