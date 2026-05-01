Νικηφόρα πρεμιέρα για την Εθνική πόλο, 15-11 την Ιταλία

Νικηφόρα ξεκίνησε η εθνική υδατοσφαίρισης των γυναικών τις υποχρεώσεις της στην προκριματική φάση του World Cup, που διεξάγεται στο Ρότερνταμ.

Το συγκρότημα του Χάρη Παυλίδη, κάτοχος του τίτλου από πέρυσι στην Κίνα, επικράτησε 15-11 της Ιταλίας στην πρεμιέρα του Β΄ ομίλου, και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα τελικά του Σίδνεϊ. Επόμενος αντίπαλος της ελληνικής ομάδας, αύριο Σάββατο (2/5, 19:30) θα είναι η οικοδέσποινα Ολλανδία, η οποία σήμερα νίκησε 14-8 την Αυστραλία.

Μετά το αρχικό 3-3 στα πρώτα 4,5 λεπτά της αναμέτρησης, η εθνική κράτησε απαραβίαστη την εστία της για σχεδόν 11 λεπτά και πήρε προβάδισμα 6-3, με τέρματα της Μυριοκεφαλιτάκη, της Πάτρα και της Βάσως Πλευρίτου. Στη συνέχεια, αν και δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική στην παίκτρια παραπάνω, η ελληνική ομάδα διατήρησε σχετικά άνετα το προβάδισμα ως το τέλος της τρίτης περιόδου (10-6), ενώ η Ιταλία έχασε στο διάστημα αυτό τη Ρανάλι που αποβλήθηκε με αντικατάσταση, καθώς και τη Γκαντ που συμπλήρωσε τρεις ποινές (όπως και η Σιούτη από ελληνικής πλευράς).

Στο τελευταίο οκτάλεπτο η “σετερόζα” έκανε την αντεπίθεση της, μείωσε σε 10-8 με δύο διαδοχικά γκολ της Κλατόφσκι και πλησίασε 11-10 με την Μπιανκόνι, πέντε λεπτά πριν τη λήξη. Στο κρίσιμο σημείο, οι διεθνείς έδειξαν χαρακτήρα και, με ένα γκολ της Κουρέτα και δύο της Σάντα απέκτησαν ξανά διαφορά ασφαλείας (14-11), “κλειδώνοντας” τη νίκη.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ιταλία): 3-4, 1-3, 2-3, 5-5

Διαιτητές: Σάιμπεν (Ουγγαρία), Μόλερ (Αργεντινή)

Οι συνθέσεις:

ΙΤΑΛΙΑ (Μαουρίτσιο Μιράρκι): Κοντορέλι, Ταμπάνι 1, Λεόνε, Κλατόφσκι 2, Γκαντ, Τσεργκόλ, Τζουστίνι, Μπιανκόνι 3, Μπετίνι 1, Ρανάλι 2, Κοκιέρε 1, Γκαλιάρντι 1, Σεζένα, Πάπι

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 3, Κουρέτα 1, Σάντα 3, Γιαννοπούλου, Ξενάκη 1, Σιούτη 2, Πάτρα 2, Κρασσά, Β. Πλευρίτου 1, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Κοτσιώνη, Φουράκη

Εκτός ελληνικής 14αδας έμειναν η Αφροδίτη Μπιτσάκου και η Ραφαέλα Σαλταμανίκα.

Διαβάστε επίσης:

Η προσπάθεια του Τζιάνι Ινφαντίνο για χειραψία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης γύρισε μπούμερανγκ (Video)

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Διονύσης Τσάμης – Τα «αντίο» της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού

Ακραίο σκηνικό στη Ρουμανία: Κόλλησε ασθενοφόρο σε γήπεδο και το έσπρωχναν οι παίκτες (Video)