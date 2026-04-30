Πέννες αλ μπάφο

Penne al baffo, ένα πεντανόστιμο, κρεμώδες ιταλικό πιάτο με ζυμαρικά που ετοιμάζεται σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Συνδυάζει πέννες, σάλτσα ντομάτας, κρέμα γάλακτος, μαγειρεμένο ζαμπόν (ή πανσέτα) και συχνά κρεμμύδι ή σκόρδο. Η ονομασία μεταφράζεται ακριβώς ως “πέννες με το μουστάκι”, υπονοώντας ότι είναι τόσο νόστιμες που θα γλείφετε τα μουστάκια σας.

Υλικά για τη Συνταγή

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 κρεμμυδάκι εσαλότ, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, κομμένες σε λεπτές φέτες

1 κουταλάκι του γλυκού νιφάδες κόκκινης πιπεριάς (μπούκοβο)

225 γραμμάρια φέτες ζαμπόν βραστό, κομμένο σε μικρά τετράγωνα

800 γραμμάρια πασάτα σάλτσα ντομάτας

450 γραμμάρια πέννες

Αλατοπίπερο κατά βούληση

¾ φλιτζανιού κρέμα γάλακτος, πλήρης

½ φλιτζάνι τριμμένη παρμεζάνα, και λίγο ακόμα για γαρνίρισμα

Εκτέλεση

1. Αρχικά βάλτε σε μια κατσαρόλα νερό με αλάτι να έρθουν σε βρασμό.

2. Βάλτε το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι και ζεστάνετε σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε το κρεμμυδάκι, το σκόρδο και τις νιφάδες κόκκινης πιπεριάς. Σοτάρετε, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να μαλακώσουν τα κρεμμυδάκια και το σκόρδο, αλλά να μην ροδίσουν ακόμα, για 2 έως 3 λεπτά. Προσθέστε το ζαμπόν και ανακατέψτε, συνεχίζοντας το σοτάρισμα για 1 έως 2 λεπτά.

3 .Ρίξτε τη σάλτσα ντομάτας. Προσθέστε ¼ φλιτζανιού βραστό αλατισμένο νερό (από την κατσαρόλα στο βήμα 1) μέσα στην συσκευασία της σάλτσας ντομάτας, ανακατέψτε για να αραιώσει ο πουρές και στη συνέχεια προσθέστε το υγρό αυτό στο τηγάνι. Αλατοπιπερώστε τη σάλτσα. Αυξήστε τη φωτιά σε μέτρια προς δυνατή και φέρτε σε βρασμό και στη συνέχεια χαμηλώστε τη φωτιά σε μέτρια προς χαμηλή και σιγοβράστε για 10 λεπτά.

4. Ενώ σιγοβράζει η σάλτσα, ρίξτε τα ζυμαρικά στο βραστό αλατισμένο νερό και βράστε τα σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας μέχρι να γίνουν al dente. Στραγγίστε τα καλά.

5. Χαμηλώστε τη φωτιά και στη συνέχεια προσθέστε στην σάλτσα ντομάτας την κρέμα γάλακτος, το τυρί και το αλάτι. Ανακατέψτε. Προσθέστε τα στραγγισμένα ζυμαρικά και ανακατέψτε για να καλυφθούν.

6. Μεταφέρετε τα ζυμαρικά σε μια πιατέλα σερβιρίσματος και προσθέστε από πάνω περισσότερο τυρί.

Συμβουλή

Αυτή η συνταγή απαιτεί ζαμπόν deli, αλλά μπορείτε να το αντικαταστήσετε με προσούτο ή ακόμα και πανσέτα αν επιθυμείτε. Μια επιπλέον δόση παρμεζάνας πριν το σερβίρισμα είναι απαραίτητη για αυτό το χορταστικό γεύμα.

