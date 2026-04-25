Συκώτι με κρεμμύδια σε βαλσάμικο και σπιτικό πουρέ πατάτας

Μια πεντανόστιμη συνταγή, κλασική της γερμανικής κουζίνας, με τηγανητό μοσχαρίσιο συκώτι μαζί με λαχταριστά καραμελωμένα κρεμμύδια, σβησμένα με βαλσάμικο, σερβιρισμένα με σπιτικό πουρέ πατάτας.

Υλικά για τη Συνταγή

Για τον πουρέ πατάτας

500 γραμμάρια πατάτες, με τη φλούδα τους

150 ml γάλα, πλήρες

2 κουταλιές της σούπας βούτυρο

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Λίγο τριμμένο μοσχοκάρυδο

Για τα κρεμμύδια και το συκώτι

2 κρεμμύδια ξερά (περίπου 400 γρ.), κομμένα σε λεπτές φέτες

1 κουταλιά της σούπας βούτυρο

1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη

1 κουταλιά της σούπας βαλσάμικο ξύδι

2 κουταλιές της σούπας αλεύρι γ.ο.χ.

600 γραμμάρια μοσχαρίσιο συκώτι

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

1 κουταλιά της σούπας βούτυρο

Αλάτι

Λίγο μαϊντανό, ψιλοκομμμένο (προαιρετικά)

Εκτέλεση

1. Αρχικά σε μια μεγάλη κατσαρόλα βράστε νερό και προσθέστε αλάτι. Πλύντε τις πατάτες και βράστε τις με τη φλούδα τους για περίπου 25 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Στραγγίστε τις, ξεφλουδίστε τις και πολτοποιήστε τις με το ειδικό μηχάνημα πρες πουρέ, όσο είναι ακόμα ζεστές.

2. Βράστε το γάλα μαζί με τη μισή ποσότητα βουτύρου, περιχύστε τον πουρέ και ανακατέψτε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μίγμα. Αλατοπιπερώστε, προσθέστε μοσχοκάρυδο και διατηρήστε τον πουρέ ζεστό.

3. Καθαρίστε τα κρεμμύδια και κόψτε τα σε λεπτές λωρίδες. Λιώστε το βούτυρο σε ένα τηγάνι, προσθέστε τα κρεμμύδια και σοτάρετέ τα σε μέτρια φωτιά για 3-4 λεπτά μέχρι να γίνουν διάφανα. Πασπαλίστε με τη ζάχαρη, ώστε να καραμελώσουν ελαφρά, σβήστε τα με το βαλσάμικο και αφήστε τα στην άκρη.

4. Απλώστε το αλεύρι σε ένα επίπεδο πιάτο. Αφαιρέστε τη λεπτή μεμβράνη και τυχόν φλέβες από το συκώτι και στεγνώστε το ταμποναριστά με χαρτί κουζίνας. Κόψτε σε ορθογώνιες φέτες πάχους 1-2 εκ. και αλευρώστε το.

5. Ζεστάνετε το λάδι και το υπόλοιπο βούτυρο σε ένα τηγάνι, τινάξτε το περιττό αλεύρι από το συκώτι και τηγανίστε το για 2-3 λεπτά από κάθε πλευρά , μέχρι να ψηθεί.

6. Αλατίστε το συκώτι, σερβίρετε με τα καραμελωμένα κρεμμύδια, τον πουρέ πατάτας και πασπαλίστε με ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Συμβουλή

Το συκώτι γίνεται ιδιαίτερα τρυφερό και ήπιο στη γεύση αν το μουλιάσετε σε γάλα ή ξινόγαλα – ιδανικά για όλη τη νύχτα.

