Πορτορικανό επιδόρπιο καρύδας (tembleque)

Το tembleque, το παραδοσιακό αυτό πορτορικανικό επιδόρπιο είναι μια πουτίγκα με γάλα ή κρέμα καρύδας, ζάχαρη, κορν φλάουρ, βανίλια και κανέλα.

Η λέξη «tembleque» στην καθομιλουμένη σημαίνει «πολύ δυνατός τρόμος» και αναφέρεται στην υφή, η οποία είναι αρκετά σφιχτή για να ξεφορμάρεται, αλλά έχει και το τρεμουλιαστό εφέ που τόσο αγαπούν οι πορτορικανοί.

Υλικά για τη Συνταγή

4 φλιτζάνια φρέσκο ​​γάλα καρύδας (ή κονσέρβα), χωρισμένα

2 φλούδες πορτοκαλιού (από 1 μεσαίο πορτοκάλι)

1 ξυλάκι κανέλας

2 φέτες φρέσκου τζίντζερ (πάχους 1 ½ εκατοστού)

1 αστεροειδής γλυκάνισος

½ κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάρφια

1/8 κουταλάκι του γλυκού τριμμένο μοσχοκάρυδο

1 τσιμπιά αλάτι

1 φλιτζάνι (200 γραμμάρια) ζάχαρη κρυσταλλική

½ φλιτζάνι (65 γραμμάρια) κορν φλάουρ

1 κουταλιά της σούπας (15 ml) εκχύλισμα βανίλιας

Για το σερβίρισμα

Κανέλα σκόνη

Εκτέλεση

1. Αρχικά βρέξτε με νερό (1 με 1 ½ κουταλιά) τη φόρμα που θα χρησιμοποιήσετε, φροντίζοντας να καλύψετε όλα τα τοιχώματα στριφογυρίζωντας την ή ψεκάστε την με λάδι με ουδέτερη γεύση (λάδι καρύδας π.χ.).

2. Βάλτε τα 3 φλιτζάνια γάλα καρύδας σε μια κατσαρόλα και προσθέστε τις φλούδες πορτοκαλιού, το κανελόξυλλο, τις φέτες τζίντζερ, τον γλυκάνισο, τα μοσχοκάρφια, το μοσχοκάρυδο και το αλάτι. Αφήστε το μίγμα να σιγοβράσει σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, για 2 λεπτά, προσέχοντας να μην κοχλάσει. Αν αρχίσει να βράζει, χαμηλώστε τη φωτιά σε μέτρια προς χαμηλή.Ανακατέψτε το γάλα καρύδας μία ή δύο φορές κατά τη διάρκεια αυτού του 2λεπτου σιγοβρασμού και, στη συνέχεια, σβήστε το μάτι.Χρησιμοποιήστε ένα σύρμα και ανακατέψτε τη ζάχαρη στο μίγμα καρύδας και, στη συνέχεια, αφήστε τα μπαχαρικά να μουλιάσουν στο ζεστό γάλα για 5 λεπτά.

3. Ενώ τα μπαχαρικά μουλιάζουν στο γάλα καρύδας, ετοιμάστε το μίγμα κορν φλάουρ.Προσθέστε το υπόλοιπο γάλα καρύδας στο κορν φλάουρ σε ένα μπολ, ανακατεύοντας συνεχώς καθώς ρίχνετε το γάλα καρύδας στο κορν φλάουρ για να αποφύγετε το σχηματισμό σβόλων.

4. Με μια τρυπητή κουτάλα ή ένα μικρό σουρωτήρι, αφαιρέστε όλα τα μπαχαρικά από το γάλα καρύδας στην κατσαρόλα. Ανάψτε το μάτι σε μέτρια φωτιά και προσθέστε το μίγμα κορν φλάουρ στην κατσαρόλα με αργή, σταθερή ροή, ανακατεύοντας συνεχώς. Συνεχίστε να ανακατεύετε, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα πλαϊνά, τα οποία ζεσταίνονται πιο γρήγορα. Μετά από περίπου 1-2 λεπτά, το tembleque θα πήξει και θα μοιάζει με μαγιονέζα.

5. Αφαιρέστε την κατσαρόλα από την εστία και ανακατέψτε το εκχύλισμα βανίλιας. Συνεχίστε να ανακατεύετε για 30 δευτερόλεπτα για να κρυώσει ελαφρώς η πουτίγκα.

6. Αδειάστε την πουτίγκα στην προετοιμασμένη φόρμα και βάλτε την ακάλυπτη στο ψυγείο να σταθεροποιηθει εντελώς για 2-4 ώρες. Μετά από 2 ώρες, μπορείτε να το καλύψετε με πλαστική μεμβράνη, αν επιθυμείτε.Ξεφορμάρετε, ξεκολλώντας λίγο την κρέμα από τα τοιχώματα και βουτώντας τον πάτο της για 1-2 λεπτά σε ζεστό νερό. Πασπαλίστε με κανέλα σκόνη και σερβίρετε.

