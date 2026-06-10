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10.06.2026 23:49

Αταμάν: «Δεν αφήσαμε τον Ολυμπιακό να σηκώσει το τρόπαιο στην έδρα μας, είναι η σειρά μας να το πάρουμε στο ΣΕΦ»

10.06.2026 23:49
ataman pao g4

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την εμφάνιση και την αυταπάρνηση των παικτών του εμφανίστηκε ο Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στον τέταρτο τελικό της Stoiximan Basket League απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Τούρκος τεχνικός υπογράμμισε ότι η ομάδα του δεν επέτρεψε στους «ερυθρόλευκους» να κατακτήσουν τον τίτλο στο ΟΑΚΑ και δήλωσε έτοιμος για τον πέμπτο και τελευταίο τελικό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

«Οι παίκτες μου ήταν μαχητές»

Ο Εργκίν Αταμάν συνεχάρη τους αθλητές του για την προσπάθεια που κατέβαλαν σε έναν αγώνα που κρίθηκε στη δεύτερη παράταση, τονίζοντας ότι η ομάδα του έδειξε χαρακτήρα απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

«Παίξαμε εξαιρετικά και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες, οι παίκτες μου ήταν μαχητές.

Δεν αφήσαμε τον Ολυμπιακό να σηκώσει το τρόπαιο μέσα στην έδρα μας και τώρα είναι η σειρά μας να πάρουμε το τρόπαιο στη δική τους έδρα».

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού επισήμανε ότι η ομάδα του είχε την ευκαιρία να «καθαρίσει» νωρίτερα την αναμέτρηση, ωστόσο τα χαμένα ελεύθερα σουτ και τα προβλήματα με φάουλ δυσκόλεψαν την προσπάθεια των «πράσινων».

«Μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει το παιχνίδι νωρίτερα αλλά χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ, ο Ναν βγήκε με πέντε φάουλ, ο Γκραντ το ίδιο, με όλους τους τραυματισμούς που είχαμε έγινε πολύ δύσκολο».

«Είμαστε έτοιμοι για τον πέμπτο τελικό»

Ο Αταμάν στάθηκε επίσης στην υπερπροσπάθεια των παικτών που αγωνίστηκαν για περισσότερα από 40 λεπτά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η ομάδα του είναι έτοιμη για τη μάχη του τίτλου στο ΣΕΦ.

«Ήταν τρομερό αυτό που έκαναν παίκτες που έπαιξαν πάνω από 40 λεπτά. Είμαστε έτοιμοι για τον πέμπτο τελικό. Όλα θα είναι δίκαια στο ΣΕΦ».

Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ομάδα και στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης που θα κρίνει τον τίτλο.

«Πιστεύω πως η ομάδα θα μας προστατέψει, ο κόσμος θα μας προστατέψει για να πάμε εκεί και να προσπαθήσουμε να νικήσουμε.

Ο Ολυμπιακός είναι σπουδαία ομάδα, αλλά δείξαμε πως είμαστε και εμείς, ακόμα και χωρίς όλους τους παίκτες μας».

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