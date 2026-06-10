Ολυμπιακός – Ματαρό 14-12: Για 7η φορά στον τελικό του Champions League οι «ερυθρόλευκες» στο πόλο

Την πρόκριση στον έβδομο τελικό Champions League της ιστορίας της πανηγύρισε η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού. Στον δεύτερο ημιτελικό του Final-4 που διεξάγεται στη Μάλτα, οι πρωταθλήτριες Ελλάδας νίκησαν 14-12 τη Ματαρό και την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 22:00 θα αντιμετωπίσουν τη Φερεντσβάρος, με στόχο την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου τους.

Αντριους και Τριχά οδήγησαν τον Ολυμπιακό

Καθοριστική συμβολή στη νίκη των «ερυθρόλευκων» είχαν η Άμπι Άντριους και η Φωτεινή Τριχά, οι οποίες σημείωσαν από τέσσερα γκολ. Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα βελτίωσε αισθητά την αμυντική της λειτουργία μετά τα μέσα της δεύτερης περιόδου και κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Ο αγώνας ξεκίνησε με υψηλό τέμπο και πολλές επιθετικές λύσεις από τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε προβλήματα στην άμυνα στα πρώτα λεπτά, ωστόσο βρήκε σκορ από τις Τριχά και Άντριους, με το πρώτο οκτάλεπτο να ολοκληρώνεται ισόπαλο 4-4.

Το ξέσπασμα στη δεύτερη περίοδο

Στη συνέχεια, η Ειρήνη Νίνου πήρε τη σκυτάλη στην επίθεση, πετυχαίνοντας δύο διαδοχικά γκολ για τον Ολυμπιακό. Παράλληλα, η αμυντική λειτουργία των πρωταθλητριών Ελλάδας βελτιώθηκε σημαντικά μετά τα πρώτα τρία λεπτά της δεύτερης περιόδου.

Η Ματαρό έμεινε χωρίς γκολ για το υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου και οι «ερυθρόλευκες» έτρεξαν επιμέρους σερί 3-0, αποκτώντας προβάδισμα 10-7, με τη Σιούτη να ολοκληρώνει την αντεπίθεση με μία εξαιρετική λόμπα.

Διαχείριση του προβαδίσματος και «κλείδωμα» της νίκης

Η ισπανική ομάδα διέκοψε το επιθετικό μπλακ άουτ που διήρκεσε περίπου οκτώ λεπτά και με δύο γκολ σε παίκτρια παραπάνω μείωσε σε 10-9.

Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, είχε πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα στην παίκτρια παραπάνω και ανέκτησε γρήγορα διαφορά τριών τερμάτων (12-9 και 13-10), πριν η Κερνς μειώσει εκ νέου για τη Ματαρό στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περιόδου.

Στο τέταρτο οκτάλεπτο οι «ερυθρόλευκες» έχασαν ευκαιρία να αυξήσουν το προβάδισμά τους σε παίκτρια παραπάνω, όμως η Χρυσή Διαμαντοπούλου Σταματοπούλου απέκρουσε πέναλτι της Ρέμερ, διατηρώντας τον Ολυμπιακό σε θέση ισχύος.

Καθώς ο χρόνος κυλούσε και η πίεση μεγάλωνε για τη Ματαρό, η ελληνική ομάδα δεν κατάφερνε να βρει το γκολ που θα έβαζε τέλος στις ελπίδες των Ισπανίδων. Τη λύση έδωσε τελικά η Φωτεινή Τριχά, η οποία έφυγε στην κόντρα και, έπειτα από διπλή προσπάθεια —καθώς η Τερέ απέκρουσε το πρώτο σουτ— διαμόρφωσε το 14-11, 2 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη και την πρόκριση.

Τα οκτάλεπτα

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ματαρό): 4-4, 3-6, 4-3, 1-1

Διαιτητές: Μπουσέ (Γαλλία), Γκερασίμοφ (Μεγάλη Βρετανία)

ΜΑΤΑΡΟ (Ντάνι Μπάγιαρτ): Τερέ, Κλαβερία 1, Κεράλτ Μπερτράν 2, Γκιράλ 1, Μορέλ 1, Ρέμερ 4, Καμπράι, Εσπάρ 1, Αβένιο, Χαουστσάιλντ, Κερνς 2, Ρακέλ Μπερτράν, Μπέρενς, Χιλ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 1, Τριχά 4, Άντριους 4, Σιούτη 2, Δρακωτού, Νίνου 2, Πλευρίτου 1, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν ντεν Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς.

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