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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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10.06.2026 11:41

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Παράταση ή… στέψη σήμερα στο T-Center

10.06.2026 11:41
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Mε τη σειρά των τελικών της Greek Basketball League να βρίσκεται στο 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού, το τζάμπολ (10/6, 21:00) του 4ου τελικού, στο Telekom Center Athens, ανάμεσα στους δύο «αιώνιους» θα μπορούσε ν’ αποδειχτεί είτε «ερυθρόλευκο» ματς τίτλου είτε «πράσινη» ισοφάριση. Στην τελευταία περίπτωση, που ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-2, τότε το Game 5, θα διεξαχθεί το Σάββατο (13/6), στις 18:00, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο 3ος τελικός, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (8/6) στο ΣΕΦ ήταν ο καλύτερος ποιοτικά από τους τρεις, με υψηλό θέαμα και σκορ, όπως φαίνεται και από την επικράτηση με 102-92 της ομάδας του Πειραιά έναντι των «πρασίνων». Σε μία τεταμένη ατμόσφαιρα και φέτος ανάμεσα στις δύο ομάδες και με τις τιμωρίες από τη ΔΕΑΒ και τον αθλητικό δικαστή να έχουν ήδη επιβληθεί για αμφότερες, το στοίχημα είναι και αυτή τη φορά, νικητής να βγει ο αθλητισμός.

Ο γηπεδούχος στο Game 4 Παναθηναϊκός, έχοντας κατακτήσει μόνο το Κύπελλο Ελλάδας για το 2026, έχει στόχο να… σώσει την αξιοπρέπειά του κατακτώντας το Πρωτάθλημα Ελλάδας. Και καθώς ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1, οι «πράσινοι» γνωρίζουν πως το βράδυ της Τετάρτης (10/6) δίνουν έναν αγώνα… δίχως αύριο. Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το 2-2 στο Game 4, για να διεκδικήσει το 42ο «πράσινο» Πρωτάθλημα Ελλάδας στο ΣΕΦ το Σάββατο (13/6).

O Ολυμπιακός θέλει να αποδείξει πως δεν έμεινε από… κίνητρο, ούτε από ενέργεια, με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να έχουν υπερασπιστεί την έδρα τους στα δύο ματς του ΣΕΦ και να θέλουν ν’ αλώσουν το T-Center για πρώτη φορά στους τελικούς, ώστε να ξεκινήσουν διακοπές την Πέμπτη (11/6). Ο Ολυμπιακός έφθασε στους τελικούς αήττητος (24/24 στην κανονική περίοδο και 4/4 στα πλέι οφ, δηλαδή με 28/28).

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