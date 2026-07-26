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26.07.2026 11:21

Βερολίνο: Γερμανός υπήκοος, λιβανέζικης καταγωγής, και υποστηρικτής του ISIS o ύποπτος για την επίθεση σε εκδήλωση του Pride

26.07.2026 11:21
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  • Οι γερμανικές αρχές αναζητούν τον 21χρονο Αμπντούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ ως ύποπτο για την επίθεση με βαν σε εκδήλωση Pride στο Βερολίνο.
  • Από το περιστατικό έχασε τη ζωή της μία γυναίκα και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 14 άτομα.
  • Ο ύποπτος θεωρείται υποστηρικτής του «Ισλαμικού Κράτους» και η αστυνομία τον χαρακτηρίζει οπλισμένο και επικίνδυνο, προειδοποιώντας τους πολίτες να μην τον πλησιάσουν.
  • Οι αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και στα σύνορα, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε συνεργό.
  • Η επίθεση ταξινομείται πλέον ως τρομοκρατική ενέργεια ή πολιτικά βίαιο έγκλημα εθνικής σημασίας, προκαλώντας την έντονη καταδίκη του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.
  • Ο δράστης εγκατέλειψε το όχημα μετά την πρόσκρουση σε δέντρο και διέφυγε, ενώ φέρεται να κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο κατά τη διαφυγή του.

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Τον 21χρονο Αμπντούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ, γνωστό στις γερμανικές αρχές υποστηρικτή του «Ισλαμικού Κράτους», αναζητά από χθες το βράδυ η αστυνομία ως ύποπτο για την επίθεση σε εκδήλωση του κινήματος Pride, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 14 άτομα να τραυματιστούν, όταν αυτοκίνητο έπεσε επάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος. Η επίθεση ταξινομείται πλέον ως «τρομοκρατία ή πολιτικά βίαιο έγκλημα εθνικής σημασίας».

Σύμφωνα με την BILD, o Αμπντούλ Μπαλούτ είναι Γερμανός πολίτης λιβανέζικης καταγωγής και γεννήθηκε στο Βερολίνο το 2005.

Μέχρι τον περασμένο Μάιο κρατείτο σε φυλακή ανηλίκων, για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμός, ενώ θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος».

Η αστυνομία έχει ήδη ερευνήσει το διαμέρισμά του, χωρίς ωστόσο να τον εντοπίσει. Γείτονάς του δήλωσε στο FOCUS ότι τον γνωρίζει από παιδί και περιέγραψε τις έρευνες κατά τη διάρκεια της νύχτας ως «απόλυτο χάος», καθώς, όπως είπε, οι πόρτες γειτονικών διαμερισμάτων έχουν υποστεί ζημιές από την ελεγχόμενη έκρηξη που προκάλεσε η αστυνομία για να εισβάλει στο διαμέρισμα του αναζητούμενου.

«Μπορεί να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος»

Νωρίτερα η αστυνομία εξέδωσε κατεπείγουσα ανακοίνωση με τη φωτογραφία του υπόπτου και τα στοιχεία του, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών. Ο άνδρας περιγράφεται ως εξής: Αδύνατος, ύψους 1,90μ, με μαύρα μαλλιά και θεωρείται ότι φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι.

«Ποιος έχει γίνει μάρτυρας οτιδήποτε θα μπορούσε να σχετίζεται με το έγκλημα; Ποιος μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την πιθανή τρέχουσα κατάστασή του; Εάν τον συναντήσετε, παρακαλούμε μην τον πλησιάσετε σε καμία περίπτωση και αποφύγετε την άμεση επαφή. Μπορεί να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος! Επικοινωνήστε αμέσως με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης της αστυνομίας 110», τονίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας. Νωρίτερα εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχουν έως τώρα πληροφορίες «σχετικά με τα συγκεκριμένα κίνητρά του, την ακριβή ακολουθία των γεγονότων ή τον ρόλο του στην επίθεση».

Το περιοδικό FOCUS μεταδίδει ότι ειδικές δυνάμεις παρακολουθούν ιδιαίτερα σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς του μετρό, καθώς και τα σύνορα της χώρας, ενώ οι γερμανικές αρχές ενημερώνουν τις γειτονικές χώρες και δεν αποκλείουν ο Αμπντούλ Μπαλούτ να είχε συνεργό.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, με ανάρτησή του στο «Χ» έκανε εκ νέου λόγο για «αποτρόπαια πράξη» και «επίθεση εναντίον της κοινωνίας μας», κατά τη διάρκεια «ειρηνικού εορτασμού εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων» από όλον τον κόσμο. «Ήθελαν να φερόμαστε ο ένας στον άλλον με καλοσύνη και ανοχή. Αυτή είναι επίθεση εναντίον της κοινωνίας μας», δήλωσε και πρόσθεσε: «Είμαστε ανοιχτοί και αγαπούμε την ελευθερία – και αυτό θα το διατηρήσουμε και θα το υπερασπιστούμε. Η πράξη θα ερευνηθεί και θα διωχθεί με την μεγαλύτερη δυνατή αυστηρότητα. Η σκέψη μου βρίσκεται με τα θύματα και τις οικογένειές τους και εύχομαι στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση. Ευχαριστώ όλες τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης».

Χθες στις 22:15 (τοπική ώρα) χιλιάδες άτομα γιόρταζαν ακόμη στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου την Ημέρα της Οδού Christopher, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και περιλαμβάνει μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος Pride στην Ευρώπη, όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω στο πλήθος, τραυματίζοντας 15 άτομα.

Μία γυναίκα υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός το εγκατέλειψε και επιχείρησε να διαφύγει, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών ΜΜΕ, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, το οποίο έστρεψε προς το πλήθος.

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