Γιατί η ιρανική ομάδα φοράει καρφίτσες με αριθμό 168;

Όταν η ομάδα του Ιράν προσγειώθηκε στην Τιχουάνα του Μεξικού το πρωί της Κυριακής, οι παίκτες φορούσαν καρφίτσες στα πέτα τους που έγραφαν «#168».

Το σχέδιο, που αναπαράγει ένα διαδικτυακό hashtag, τιμά τον αριθμό των παιδιών που σκοτώθηκαν σε ένα δημοτικό σχολείο την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Οι New York Times, επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλους που γνωρίζουν τα προκαταρκτικά ευρήματα, ανέφεραν ότι μια συνεχιζόμενη στρατιωτική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ΗΠΑ ήταν υπεύθυνες για την θανατηφόρα πυραυλική επίθεση. Ούτε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ούτε η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχουν επιβεβαιώσει αυτήν την αναφορά.

Η ομάδα του Ιράν είχε αναχωρήσει από το προπονητικό της στρατόπεδο στην Αττάλεια της Τουρκίας πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο το απόγευμα του Σαββάτου, αλλά δεν φορούσε τα σήματα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, μέσω μιας στάσης ανεφοδιασμού στην Ισπανία, τα σήματα στη συνέχεια προσαρτήθηκαν στα πέτα των σκούρων μπλε μπουφάν τους και ήταν ορατά όταν αποβιβάστηκαν στο Μεξικό πριν κατευθυνθούν στο ξενοδοχείο της ομάδας τους.

Παραβιάζει τους κανόνες της FIFA;

Ενώ η χρήση καρφίτσας από παίκτες του Ιράν εκτός αγωνιστικού χώρου βρίσκεται σε γκρίζα ζώνη ως προς το αν παραβιάζει κάποιους κανονισμούς, αποτελεί ένδειξη ότι περαιτέρω πολιτικά μηνύματα κατά τη διάρκεια του τουρνουά μπορεί να αποτελέσουν πρόβλημα λόγω των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων.

Οι κανονισμοί της FIFA ορίζουν ότι «ο εξοπλισμός δεν πρέπει να έχει πολιτικά, θρησκευτικά ή προσωπικά συνθήματα, δηλώσεις ή εικόνες» ή ότι οι παίκτες ή/και η ομάδα ενδέχεται να τιμωρηθούν από τον διοργανωτή του τουρνουά ή τη FIFA. Ισχύει για όλους τους παίκτες και τους αξιωματούχους στον τεχνικό τομέα, επομένως εάν το σήμα φορεθεί από τον προπονητή Amir Ghalenoei, ενδέχεται να αντιμετωπίσει τιμωρία.

Οι κανονισμοί υπογραμμίζουν ότι οι «πολιτικές» παραβάσεις είναι «λιγότερο σαφείς» στον ορισμό, αλλά ορίζουν ότι δεν επιτρέπονται «σλόγκαν, δηλώσεις ή εικόνες» που σχετίζονται με «οποιοδήποτε άτομο/α, ζωντανό ή νεκρό» και «οποιαδήποτε συγκεκριμένη πολιτική πράξη/γεγονός».

Η Athletic επικοινώνησε με τη FIFA για διευκρινίσεις σχετικά με το εάν οι παίκτες του Ιράν που φορούν καρφίτσες κατά τη μεταφορά τους σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο ενδέχεται να παραβιάζουν τους κανόνες και έχει επίσης ρωτήσει την Ιρανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εάν η ομάδα σκοπεύει να φορέσει τα σήματα σε άλλα στάδια του τουρνουά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ομάδα του Ιράν έχει επιστήσει την προσοχή στην τραγωδία.

Πριν από ένα φιλικό παιχνίδι εναντίον της Νιγηρίας κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών αγώνων του Μαρτίου, η αρχική ενδεκάδα του Ιράν κρατούσε σχολικές τσάντες ως σύμβολα μνήμης κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου. Στο ίδιο σημείο, πριν παίξει με την Κόστα Ρίκα λίγες μέρες αργότερα, η ομάδα κρατούσε εικόνες ανθρώπων – συμπεριλαμβανομένων παιδιών – που είχαν πεθάνει και αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών που είχαν υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών.

Αν και τελικά ήταν πράξη μνήμης, οι ενέργειες κατά τη διάρκεια των αγώνων φάνηκαν να παραβιάζουν τους κανόνες της FIFA σχετικά με τις πολιτικές εκδηλώσεις.

Όταν η εφημερίδα The Athletic επικοινώνησε με τη FIFA τον Μάρτιο μετά τα περιστατικά, η αρμόδια αρχή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου δήλωσε ότι τυχόν επόμενα βήματα θα γίνουν σύμφωνα με τον πειθαρχικό της κώδικα. Στη συνέχεια δεν ανακοινώθηκε καμία επίσημη ενέργεια. Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, παρακολούθησε την επίδειξη δύναμης εναντίον της Κόστα Ρίκα μέσα στο στάδιο, όπου κυμάτιζε η σημαία της οργάνωσής του.

Πριν από τους φιλικούς αγώνες αυτόν τον μήνα εναντίον της Γκάμπια και του Μάλι στην Τουρκία, πριν αναχωρήσει για το Μεξικό, η ομάδα στάθηκε με τα δεξιά χέρια στο στήθος κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου.

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