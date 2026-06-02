Νορβηγική προσφυγή στη FIFA για το βραβείο ειρήνης που έδωσε ο Ινφαντίνο στον Τραμπ

Η Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (NFF) προχώρησε σε επίσημη καταγγελία προς την Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA, ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Τζιάνι Ινφαντίνο απένειμε «βραβείο ειρήνης» στον Ντόναλντ Τραμπ. Η σχετική ανακοίνωση έγινε την Τρίτη, 2/6, από τον πρόεδρο της ομοσπονδίας.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια στήριξης της οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων FairSquare, η οποία ήδη από τον Δεκέμβριο έχει καταθέσει δική της αναφορά στην ίδια επιτροπή. Στην καταγγελία της, κατηγορεί τον επικεφαλής της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας ότι παραβίασε το «καθήκον ουδετερότητας».

Κατά την τελετή της κλήρωσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον τον περασμένο Δεκέμβριο, ο πρόεδρος της FIFA απένειμε στον Αμερικανό πρόεδρο το «Βραβείο Ειρήνης της FIFA», σε μια περίοδο όπου ο Τραμπ έχει εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του να κατακτήσει το Νόμπελ Ειρήνης, χωρίς μέχρι σήμερα να το έχει πετύχει.

Οι αντιδράσεις και οι σχέσεις Ινφαντίνο – Τραμπ

Το πλαίσιο και τα κριτήρια απονομής του συγκεκριμένου, νεοσύστατου βραβείου δεν έχουν μέχρι στιγμής αποσαφηνιστεί από τη FIFA, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από την επιλογή.

Η πρόεδρος της NFF, Λιζ Κλάβενες, σημείωσε ότι η επιστολή της ομοσπονδίας εστάλη κατόπιν εντολής της γενικής συνέλευσής της και ζήτησε πλήρη διαφάνεια στη διαδικασία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αποστέλλουμε αυτήν την επιστολή μόνη μας», προσθέτοντας, όταν ρωτήθηκε για πιθανές συνυπογραφές από άλλες ομοσπονδίες, ότι «νομίζω ότι οι άλλοι γνώριζαν ότι μπορούσαν να συνυπογράψουν αν το επιθυμούσαν… Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν είχε νόημα να ασκήσουμε πίεση σε κανέναν, ότι αυτό θα οδηγούσε μόνο σε τριβές».

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο έχει διατηρήσει στενή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του τελευταίου στην προεδρία τον Ιανουάριο του 2025. Ο Ιταλοελβετός επικεφαλής της FIFA έχει, μάλιστα, εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στην ιδέα να απονεμηθεί στον Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης, κάτι το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί διακαώς.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό, θα αποτελέσουν τις χώρες-διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το οποίο έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.

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