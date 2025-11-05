search
ΚΟΣΜΟΣ

05.11.2025 21:26

Η FIFA ανακοινώνει την απονομή νέου βραβείου ειρήνης για τα… μάτια του Τραμπ

05.11.2025 21:26
trump infantino

Η FIFA ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός βραβείου ειρήνης, το οποίο σχεδιάζει να απονείμει στην κλήρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο στις 5 Δεκεμβρίου στην Ουάσινγκτον.

Το βραβείο, που ονομάζεται Βραβείο Ειρήνης της FIFA, θα «αναγνωρίζει εξαιρετικές δράσεις για την ειρήνη», δήλωσε την Τετάρτη η διοικητική αρχή του ποδοσφαίρου.

«Σε έναν ολοένα και πιο ασταθή και διχασμένο κόσμο, είναι θεμελιώδες να αναγνωρίζεται η εξαιρετική συμβολή όσων εργάζονται σκληρά για να τερματίσουν τις συγκρούσεις και να φέρουν τους ανθρώπους κοντά με πνεύμα ειρήνης», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο.

Η FIFA δήλωσε ότι το βραβείο, το οποίο θα απονείμει ο Ινφαντίνο φέτος, θα απονέμεται ετησίως «εκ μέρους των οπαδών από όλο τον κόσμο».

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει στενή σχέση με τον Ινφαντίνο, απορρίφθηκε για το Νόμπελ Ειρήνης τον περασμένο μήνα, παρά τις πιέσεις συναδέλφων Ρεπουμπλικάνων, διαφόρων παγκόσμιων ηγετών και του ίδιου. Ο Ινφαντίνο και ο Τραμπ είχαν προγραμματίσει να μιλήσουν σε μια άσχετη εκδήλωση στο Μαϊάμι την Τετάρτη.

Η FIFA πρόσθεσε πρόσφατα έναν ακόμη σύνδεσμο με τον Τραμπ, διορίζοντας την κόρη του Ιβάνκα στο διοικητικό συμβούλιο ενός εκπαιδευτικού έργου 100 εκατομμυρίων δολαρίων που χρηματοδοτείται εν μέρει από τις πωλήσεις εισιτηρίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

