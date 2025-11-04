Ο Λαμίν Γιαμάλ χώρισε … αλλά παντρεύεται ο πατέρας του

Ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ, Μουνίρ Νασραουΐ έκανε πρόταση γάμου στην 23χρονη σύντροφο του Κριστίνα.

Ο 39χρονος δημοσίευσε μία φωτογραφία με την αγαπημένη του, την οποία συνόδευσε μία μαύρη καρδιά και ένα μονόπετρο. Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στις 30 Απριλίου 2025 στον αγώνα μεταξύ της Μπαρτσελόνα με την Ίντερ.

Την ίδια ώρα, ο 19χρονος Λαμίν Γιαμάλ έγινε γνωστό ότι χώρισε από την Αργεντινή τραγουδίστρια Νίκι Νικόλ, με τις φήμες να θέλουν να την απάτησε.

Οι γονείς του Λαμίν Γιαμάλ χώρισαν όταν ήταν μόλις 3 ετών. Ο πατέρας του ξαναπαντρεύτηκε και απέκτησε άλλον έναν γιο.

Διαβάστε επίσης

Η εντυπωσιακή πρεμιέρα του Τζόκοβιτς στο Hellenic Championship στην Αθήνα και τα… ελληνικά του: «Καλησπέρα Ελλάδα, σ΄αγαπώ»

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-0: Προηγούνται οι ερυθρόλευκοι με το γκολ του Ζέλσον Μάρτινς – LIVE η μεγάλη μάχη για το Champions League

Ρονάλντο: Σύντομα θα αποσυρθώ – Θα κλάψω, τίποτα δεν θα μπορεί να γεμίσει αυτό το κενό