ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 00:54
04.11.2025 23:45

Ο Λαμίν Γιαμάλ χώρισε … αλλά παντρεύεται ο πατέρας του

04.11.2025 23:45
Ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ, Μουνίρ Νασραουΐ έκανε πρόταση γάμου στην 23χρονη σύντροφο του Κριστίνα.

Ο 39χρονος δημοσίευσε μία φωτογραφία με την αγαπημένη του, την οποία συνόδευσε μία μαύρη καρδιά και ένα μονόπετρο. Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στις 30 Απριλίου 2025 στον αγώνα μεταξύ της Μπαρτσελόνα με την Ίντερ.

Την ίδια ώρα, ο 19χρονος Λαμίν Γιαμάλ έγινε γνωστό ότι χώρισε από την Αργεντινή τραγουδίστρια Νίκι Νικόλ, με τις φήμες να θέλουν να την απάτησε.

Οι γονείς του Λαμίν Γιαμάλ χώρισαν όταν ήταν μόλις 3 ετών. Ο πατέρας του ξαναπαντρεύτηκε και απέκτησε άλλον έναν γιο.

