ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 01:50
Συναγερμός στο Κερατσίνι: Άνδρας πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι – «Βούτηξε» στο κενό όταν έφτασε στο σημείο η αστυνομία

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 7/5, στο Κερατσίνι, όταν άνδρας που βρισκόταν σε μπαλκόνι δεύτερου ορόφου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο άρχισε να πετά αντικείμενα προς τον δρόμο, θέτοντας σε κίνδυνο πεζούς και διερχόμενα οχήματα.

Περιπολούντες αστυνομικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό έσπευσαν στο σημείο, ενεργώντας με προσοχή ώστε να αποτραπεί περαιτέρω κίνδυνος για τους πολίτες της περιοχής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τη στιγμή που οι αστυνομικοί πλησίαζαν το κτίριο, ο άνδρας «βούτηξε» στο κενό από το μπαλκόνι, πέφτοντας στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

